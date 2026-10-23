Tip predlaže Evroligu
DANAS su na programu tri utakmice, evo naših predloga za njih.
Evroliga
19.00 Žalgiris Kaunas - Lion Vilerban 1&+172.5 (2.30)
20.15 Olimpijakos - Fenerbahče 1 (1.75)
20.45 Pariz - Valensija ukupno poena -190.5 (1.63)
Ukupna kvota: 6.56
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