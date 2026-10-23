Istorija nagoveštava utakmicu sa malo golova

Vitorija Gimaraeš dočekuje Maritimo u devetom kolu portugalske Primeire lige

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

Domaćin je u poslednjih pet mečeva postigao četiri, a primio pet golova. U prvenstvu prosečno daje svega 0,6 golova po utakmici, dok prima 1,3, pa mu je napadačka efikasnost jedan od glavnih problema.

Gimaraeš je na 15. mestu sa pet bodova i potreban mu je bolji niz rezultata kako bi popravio položaj na tabeli. Iako je u poslednja tri meča zabeležio dve pobede, učinak u prvenstvu pokazuje da teško dolazi do golova.

Maritimo je 11. sa osam bodova, ali ni njegova forma nije naročito ubedljiva. U poslednjih pet utakmica postigao je pet, a primio čak deset golova. U prvenstvu prosečno daje 1,1 gol, uz 1,8 primljenih po meču, što otkriva ozbiljne slabosti u odbrani.

Međusobni susreti jasno idu u korist Gimaraeša, koji je slavio četiri puta u poslednjih pet duela, dok je jedan završen nerešeno. Ipak, zbog skromne efikasnosti domaćina, najviše smisla ima kombinacija koja ostavlja mogućnost remija, uz očekivanje da neće biti više od tri gola.

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