Tip fudbal

Istorija nagoveštava utakmicu sa malo golova

О. М.

23. 10. 2026. u 11:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Vitorija Gimaraeš dočekuje Maritimo u devetom kolu portugalske Primeire lige

Историја наговештава утакмицу са мало голова

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

Domaćin je u poslednjih pet mečeva postigao četiri, a primio pet golova. U prvenstvu prosečno daje svega 0,6 golova po utakmici, dok prima 1,3, pa mu je napadačka efikasnost jedan od glavnih problema.

Gimaraeš je na 15. mestu sa pet bodova i potreban mu je bolji niz rezultata kako bi popravio položaj na tabeli. Iako je u poslednja tri meča zabeležio dve pobede, učinak u prvenstvu pokazuje da teško dolazi do golova.

Maritimo je 11. sa osam bodova, ali ni njegova forma nije naročito ubedljiva. U poslednjih pet utakmica postigao je pet, a primio čak deset golova. U prvenstvu prosečno daje 1,1 gol, uz 1,8 primljenih po meču, što otkriva ozbiljne slabosti u odbrani.

Međusobni susreti jasno idu u korist Gimaraeša, koji je slavio četiri puta u poslednjih pet duela, dok je jedan završen nerešeno. Ipak, zbog skromne efikasnosti domaćina, najviše smisla ima kombinacija koja ostavlja mogućnost remija, uz očekivanje da neće biti više od tri gola.

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1,50)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju

Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju