Istorija nagoveštava utakmicu sa malo golova
Vitorija Gimaraeš dočekuje Maritimo u devetom kolu portugalske Primeire lige
Domaćin je u poslednjih pet mečeva postigao četiri, a primio pet golova. U prvenstvu prosečno daje svega 0,6 golova po utakmici, dok prima 1,3, pa mu je napadačka efikasnost jedan od glavnih problema.
Gimaraeš je na 15. mestu sa pet bodova i potreban mu je bolji niz rezultata kako bi popravio položaj na tabeli. Iako je u poslednja tri meča zabeležio dve pobede, učinak u prvenstvu pokazuje da teško dolazi do golova.
Maritimo je 11. sa osam bodova, ali ni njegova forma nije naročito ubedljiva. U poslednjih pet utakmica postigao je pet, a primio čak deset golova. U prvenstvu prosečno daje 1,1 gol, uz 1,8 primljenih po meču, što otkriva ozbiljne slabosti u odbrani.
Međusobni susreti jasno idu u korist Gimaraeša, koji je slavio četiri puta u poslednjih pet duela, dok je jedan završen nerešeno. Ipak, zbog skromne efikasnosti domaćina, najviše smisla ima kombinacija koja ostavlja mogućnost remija, uz očekivanje da neće biti više od tri gola.
NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1,50)
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