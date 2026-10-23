PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Petak
20.00 G.A. Igls - Telstar GG&3+ (1.58)
20.30 Štutgart - Menhengladbah G 1-2 (1.60)
20.45 Torino - Monca |1-3&||1-3 (1.95)
Ukupna kvota: 4.93
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