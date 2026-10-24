Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

24. 10. 2026. u 07:17

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Subota

16.00 Arsenal - Everton 1 (1.47)

16.00 Partizan - Čukarički 1 (1.67)

17.00 Šahtjor Donjeck - Zorja 1 (1.33)

Kvota: 3.27

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