Tip fudbal

Premijerligaški tiket: Goleade na sve strane, nema keca na "Old trafordu"...

В.М.

23. 10. 2026. u 11:41

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VEČERAS počinje osmo kolo najjače fudbalske lige sveta, a mi smo odlučili da vam sastavimo tiket isključivo sa predlozima iz Premijer lige.

Премијерлигашки тикет: Голеаде на све стране, нема кеца на Олд трафорду...

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Premijer liga

Petak

21.00 Ipsvič - Notingem forest X2&2+ (1.70)

Subota

13.30 Aston vila - Mančester siti D 1-2 (1.60)
16.00 Arsenal - Everton 1&0-3 (2.03)
16.00 Koventri - Fulam X (3.50)
18.30 Čelsi - Totenhem GG (1.55)

Nedelja

15.00 Kristal palas - Njukasl X (3.65)
15.00 Hal - Brentford 2 (1.70)
15.00 Liverpul - Brajton GG (1.52)
15.00 Mančester junajted - Bornmut X2 (1.70)
17.30 Sanderlend - Lids |0-1&||1+ (1.77)

Ukupna kvota: 860.73

Kao najveće fikseve izdvajamo goleade na "Stamford bridžu" i "Enfildu", jednostavno Čelsi igra takav fudbal koji garantuje veliki broj pogodaka, a uz to verujemo i da će Brajton hrabro napasti Liverpul u meču koji bi mogao biti veoma zanimljiv tokom čitavih 90 minuta.

Vredi probati i duplu šansu na Bornmut protiv Junajteda koji je u ozbiljnom rasulu i deluje da nikoga ne može pobediti u ovom trenutku.

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