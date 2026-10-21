Tip fudbal

KEC KO KUĆA! Seriji pobeda se ne nazire kraj

О.М.

21. 10. 2026. u 09:38

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Briž je u sjajnoj formi

КЕЦ КО КУЋА! Серији победа се не назире крај

Dha / imago sportfotodienst / Profimedia

Belgijski predstavnik trenutno ima pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima. U domaćem prvenstvu zauzima drugo mesto sa 21 bodom i impresivnom gol-razlikom 19:4.

U Ligu šampiona ulazi sa velikim samopouzdanjem posle spektakularne pobede nad Interom u gostima (4:3). Napad funkcioniše odlično, a na svom terenu, uz podršku navijača, Briž igra energično i uspeva da kontroliše dešavanja na terenu.

Lans ima znatno promenljivije rezultate ove sezone i trenutno je osmi u domaćem prvenstvu sa deset bodova. Iako je nedavno slavio na gostovanju Troi (3:1), nastupi u evropskim takmičenjima otkrili su određene slabosti, što je posebno došlo do izražaja u porazu od Sportinga (0:2) na domaćem terenu.

Odbrana francuskog tima pokazuje ranjivost protiv kvalitetnih rivala, što bi moglo da predstavlja veliki problem na ovom zahtevnom gostovanju.

Briž deluje veoma moćno u napadu, postiže golove u kontinuitetu i ima razloga da veruje u nastavak pobedničkog niza, dok Lans još traži stabilnost u igri. Sve ukazuje na to da bi domaći tim mogao da iskoristi prednost svog terena i stigne do novog trijumfa.

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