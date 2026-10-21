"VAŠ ČOVEK JE VEĆ NA AERODROMU" Vitkof zahvalio Putinu na oslobađanju zatvorenika

RUSKI predsednik Vladimir Putin započeo je sastanak sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD, Stivom Vitkofom.

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Razgovori se vode u Sankt Peterburgu. Očekuje se da će rešavanje sukoba u Ukrajini biti ključna tema.

Vitkof je doputovao u Rusiju ujutru 21. oktobra. Dan ranije boravio je u Oslu, gde se sastao sa ukrajinskim zvaničnicima i predstavnicima evropskih zemalja.

Kolona vozila, uključujući vozila američke ambasade sa diplomatskim registarskim oznakama, stigla je na aerodrom Pulkovo povodom dolaska specijalnog izaslanika Bele kuće, Donalda Trampa.

Očekuje se da će Vitkof ruskoj strani predstaviti ažurirani nacrt mirovnog sporazuma o Ukrajini, uzimajući u obzir stavove Kijeva i evropskih zemalja. Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naglasio da će Rusija pažljivo saslušati Vitkofa, ali da neće činiti nikakve ustupke.

Stiven Habard, Amerikanac koji je u Rusiji bio u pritvoru više od četiri godine, pušten je na slobodu nakon posete Moskvi američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, prenose ruski državni mediji.

Putin je saopštio da se Habard nalazi na aerodromu Pulkovo. Vitkof je zahvalio Putinu na Habardovom oslobađanju.

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