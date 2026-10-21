MOSKVA OBJAVILA VELIKE VESTI: Poznato kada kreće prvi tanker sa ruskim dizelom prema SAD
PRVI tanker sa ruskim dizel gorivom krenuće put SAD sutra, izjavio je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.
- Planirano je da prvi tanker krene iz luke u četvrtak 22. oktobra - rekao je Novak.
Kako je precizirao, tanker će biti upućen u SAD. Novak je dodao i da je proces potpisivanja sporazuma o isporukama u završnoj fazi.
- Ovaj konkretan tanker imaće deplasman od 40.000 tona. A uslediće, bez sumnje, i dalje isporuke. Postignuti su dogovori između dva lidera. Izaći ćemo u susret potrebama Sjedinjenih Država — u onoj meri u kojoj smo u mogućnosti da to učinimo... U završnoj smo fazi - dodao je Novak.
Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, postigli su 9. oktobra dogovor o isporukama ruskog dizel-goriva na svetsko tržište.
(Sputnjik)
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