ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Sreda
15.00 Betis U19 - Fejnord U19 |2+ (1.95)
21.00 Real Madrid - RB Lajpcig |2+ (1.67)
Kvota: 3.26
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