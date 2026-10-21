Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

21. 10. 2026. u 08:59

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

15.00 Betis U19 - Fejnord U19 |2+ (1.95)

21.00 Real Madrid - RB Lajpcig |2+ (1.67)

Kvota: 3.26

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