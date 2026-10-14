Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

14. 10. 2026. u 08:49

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REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila tri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Tanjug/AP Photo/Dave Shopland

 "Sigurica" dana

14.30 Spartak Mijava - Ružomberok 2 (1,40)

18.45 LASK - Liverpul 2 (1,41)
19.00 Brine - Raufoš 1 (1,20)

Ukupna kvota: 2,46

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