Politika

VUČIĆ: Mi moramo da pravimo lagane zaokrete, da brod polako vodite ka sigurnoj luci

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 22:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će biti i evropskih, ali i posmatrača iz SAD i Rusije.

ВУЧИЋ: Ми морамо да правимо лагане заокрете, да брод полако водите ка сигурној луци

Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

POSMATRAČI NA IZBORIMA

- Imaćemo i ruske i američke posmatrače. Iz mnogih zemalja. Mi moramo da pravimo lagane zaokrete, brod polako vodite ka sigurnoj luci. Morate da razumete šta je tačno šta se dešava - ističe Vučić.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog

Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog