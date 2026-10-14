VUČIĆ O TRAMPOVOJ POSETI: Ukoliko budem premijer i potpredsednik vlade mogli bi da obezbedimo dolazak

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će američki predsednik Dpnald Tramp doći u Srbiju.

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Na pitanje da li će Donald Tramp doći u Srbiju, odgovara:

- Nadam se da da. Ukoliko ostanem, nešto, neko u državi, predsednik Vlade ili potpredsednik, mislim da bismo mogli da obezbedimo. U suprontom, neće doći sigurno. Videćete kakva će politika da se vodi - kaže Vučić.