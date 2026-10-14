Politika

VUČIĆ O TRAMPOVOJ POSETI: Ukoliko budem premijer i potpredsednik vlade mogli bi da obezbedimo dolazak

В. Н.

14. 10. 2026. u 22:25

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će američki predsednik Dpnald Tramp doći u Srbiju.

ВУЧИЋ О ТРАМПОВОЈ ПОСЕТИ: Уколико будем премијер и потпредседник владе могли би да обезбедимо долазак

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Na pitanje da li će Donald Tramp doći u Srbiju, odgovara:

- Nadam se da da. Ukoliko ostanem, nešto, neko u državi, predsednik Vlade ili potpredsednik, mislim da bismo mogli da obezbedimo. U suprontom, neće doći sigurno. Videćete kakva će politika da se vodi - kaže Vučić.

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