Naslednik Rafaela Nadala izazvao skandal tokom meča: Daj mi taj prokleti...
Naravno da je odmah dobio opomenu sudije
Mladi španski teniser Rafael Hodar nastavio je impresivan niz na Mastersu u Šangaju i plasirao se u četvrtfinale, nakon što je posle velikog preokreta savladao Holanđanina Botika van de Zandshulpa sa 2:1 u setovima (6:7 (4), 6:4, 6:2).
Dvadesetogodišnji Madriđanin (20 godina i 27 dana) ovim trijumfom ušao je u istoriju kao drugi najmlađi četvrtfinalista ovog prestižnog turnira. Ovo mu je ujedno i četvrto četvrtfinale na turnirima iz serije 1000 ove sezone, pošto je isti rezultat ostvario u Madridu, Rimu i Montrealu.
Ipak, veliki sportski uspeh ponovo je ostao u senci njegovog problematičnog ponašanja. Nakon izgubljenog prvog seta, Hodar je početkom drugog izgubio živce i besno se razvikao na dečaka koji skuplja loptice:
– Daj mi već jednom taj prokleti peškir! – urlao je Španac.
Glavni sudija u stolici nije tolerisao ovakav ispad. Iako je poručio da razume takmičarsku frustraciju, stavio mu je do znanja da je prešao granicu, nakon čega mu je izrekao zvaničnu opomenu, što automatski povlači i novčanu kaznu. Ova sudijska mera urodila je plodom, pa je Španac u nastavku smirio strasti i sigurnom igrom prelomio meč u svoju korist.
Ovo nije prvi put da se talentovani teniser nalazi na meti oštrih kritika javnosti.
Hodar je ranije osuđivan od strane ljubitelja tenisa nakon što se pojavio snimak gde je, prema tvrdnjama gledalaca, odgurnuo jednu devojčicu i odbio da joj pruži ruku pri izlasku sa terena. On se tada branio svojom mladošću i neiskustvom.
– Sve ovo je novo za mene, na Turu sam tek nekoliko meseci. To su bile samo početničke greške nevinog devetnaestogodišnjaka. Moram da naučim da izbegavam takve stvari i maksimalno se fokusiram na teren i mečeve – izjavio je tada Hodar.
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