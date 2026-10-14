DA LI JE OVO ŠANSA DA SE PARTIZAN POJAČA? As Olimpijakosa izbačen iz tima!

Ozbiljan haos u taboru aktuelnog prvaka Evrope.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Spektakularan preokret košarkaša Olimpijakosa u gostima protiv Valensije u 5. kolu Evrolige, kada su u drugom poluvremenu nadoknadili minus od čak 28 poena i na kraju slavili nakon produžetka (102:97), ostao je u senci zbog dešavanja oko Tajlera Dorsija (30).

Amerikanac je podigao veliku prašinu u javnosti, pošto se oglasio na društvenim mrežama i javno kritikovao klub i stručni štab na čelu sa trenerom Jorgosom Barcokasom (61). Njegovo nezadovoljstvo kulminiralo je nakon što je protiv Španaca na terenu proveo samo pet minuta, a za to vreme dao samo dva poena.

Sjajni šuter je na Instagramu komentarisao svoj status u klubu iz Pireja, odnosno nadovezao se na komentare Džeroma Blosomgejma, Čime Monekea i Jorgosa Amerikanosa u novoj epizodi podkasta "Triple Threat Show".

"Ako sam ja toliko lako zamenljiv, zašto me onda jednostavno ne puste da odem? Pogotovo ako ne žele da me plate. Čemu onda gubljenje vremena i sva ta drama? Zašto se stručni štab toliko plaši? Hajde da vidimo šta će se dogoditi. Istina o tome kako su se ovde ophodili prema meni izaći će na videlo. Nije baš sve onako kako izgleda kada se posmatra sa strane", poručio je Dorsi.

Olympiacos have ruled Tyler Dorsey out against Barcelona and sent him back to Athens after his Instagram comments targeting the coaching staff 👀 Find out what he wrote: https://t.co/rpftUMtAUI https://t.co/MaxBCXpYZI — BasketNews (@BasketNews_com) October 14, 2026

Međutim, Olimpijakos mu nije istao dužan. Crveno-beli su odmah odlučili da iskusnog beka odstrane iz tima za predstojeći duel u gostima sa Barselonom (petak, 20.30), pa se on već vratio u Atinu.

Zanimljivo, ovakav epilog je rasplamsao maštu kod navijača Partizana. Naime, Dorsi se u prošlosti nekoliko puta dovodio u vezu sa crno-belima, a poslednji put leta 2025. godine, dok je na klupi Beograđana još uvek sedeo legendarni trener Željko Obradović (66). Ipak, nekadašnji član Atlante, Memfisa, Dalasa, Makabija i Fenerbahčea odlučio je da ostane u Pireju i na kraju imao ogroman uticaj na osvajanje dugo čekane titule evropskog prvaka.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Žarko Paspalj i Đoan Penjaroja

Nije tajna da "parni valjak" očajnički traži pojačanja, o čemu je nekoliko puta otvoreno pričao i trener Đoan Penjaroja (57). Videlo se na poslednja dva meča, u porazima od Reala i Panatinaikosa, da je Partizanu neophodan još jedan krilni centar, ali i vrhunski šuter, što bi upravo mogli da dobiju u momku rodom iz Kalifornije.

S druge strane, pitanje je da li u Humskoj mogu novčano da isprate ono što bivši NBA as traži. Pogotovo jer je klubu "omča oko vrata" i dalje aktivan ugovor sa Džabarijem Parkerom (31), koji još nije pronašao novi klub, a koštaće još 2,5 miliona dolara.

According to M. Stefanou, Tyler Dorsey turned down a four-year contract worth approximately €2.7 million per year👀 Via: @mstef80 | @betarades Floor generals #olympiacosbc #olympiacos #euroleague #greece https://t.co/lYXO61HD7z — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 14, 2026

Mediji u Grčkoj spekulišu da je Dorsi odbio novi četvorogodišnji ugovor od crveno-belih, koji su mu nudili 2,7 miliona evra po sezoni i da je to uzrok svih problema. Ostaje sada da vidimo da li je na pomolu nova saga, slična onoj sa Tomasom Vokapom (33) minulog leta, pošto je iskusni plejmejker tek posle brojnih peripetija, prepucavanja i ucena na kraju uspeo da se izbori da pređe u Dubai.