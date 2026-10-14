Krunić spreman za Lugano: Ne sme da nam bude alibi to što nismo kompletni!

Iskusni vezista biće sutra uveče adut crveno-belih.

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Fudbaleri Crvene zvezde spremni su da debituju u Ligi konferencije, ali biće veoma oslabljeni na gostovanju u Luganu (18.45, Arena premijum 1, RTS 2). Trener Albert Rijera (44) neće moći da računa na kapitena Mirka Ivanića (33) i defanzivca Derika Lukasena (31), koji su povređeni, dok su Osman Bukari (27) i Muhamed Abu Fani (28) suspendovani zbog kartona. Van ekipe je i iskusni Aleksandar Katai (35), pošto ga je šef stručnog štaba sankcionisao zbog nediscipline.

Zbog toga će traku oko ruke nositi Rade Krunić (33), od kog se očekuje da sutra uveče bude glavna uzdanica i vođa ekipe protiv neugodnih Švajacaraca.

- Ne sećam se da sam ikada u karijeri igrao grupnu fazu Lige konferencije, samo u plej-ofu. Zanimljivo je takmičenje. nije nam bilo primarni cilj, ali mislim da možemo mnogo da postignemo i daleko da doguramo. Šteta što nismo kompletni, ali mi smo Crvena zvezda i to ne ne sme da nam bude alibi - rekao je Krunić na konferenciji za medije.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Bivši as Empolija, Milana i Fenerbahčea svestan je da će srpski prvak imati jako težak posao na "AIL Areni".

- Sigurno će biti jak tempo, ali imali smo dovolljno vremena da se spremimo za sve. Biće važan dobar ulazak u meč - naglasio je Krunić, pa dodao:

- Ne bih mnogo pričao o njihovom stilu igre, bitno je kako ćemo mi izgledati. Želimo da prenesemo šefove ideje na teren. Što se mene tiče, spreman sam, a stručni štab će odlučiti koliko ću igrati. Iskoristio sam reprezentativnu pauzu da se vratim u punu formu, a s obzirom na važnost ovog duela to će me i nositi da pružim maksimum.

Na kraju se prvotimac crveno-belih osvrnuo i na to što crveno-belih ovog puta u gostima neće imati podršku svojih pristalica sa tribina.

- Zvezda i "delije" uvek idu zajedno. Mnogo nam je lakše da igramo kada imamo navijače uz sebe. To se najbolje vidi kada nam ne ide kako smo zamislili. Faliće nam podrška, ali moramo da se skupimi i odigramo najbolje što možemo - zaključio je Krunić.