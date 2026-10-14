Tip fudbal

TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA

О.М.

14. 10. 2026. u 12:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SPREMILI smo vam tiket napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog utorka

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЛИГУ ШАМПИОНА

Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Utorak

18.45 LASK - Liverpul 2 (1,40)

18.45 Fejnord - Komo 2 (2,12)
21.00 Roma - Real M. 1+pp&2+ (1,41)
21.00 Slovan - Štutgart 2 (1,34)
21.00 Betis - Porto 1 (2,07)
21.00 A. Vila - Fenerbahče 1 (1,72)
21.00 M. Siti - PSŽ GG (1,42)
21.00 Šahtar - AEK GG (1,72)
21.00 Bode/Glimt - Borusija D. 1 (1,39)
Ukupna kvota: 67,78

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NJIHOVA REČ NEMA TEŽINU: Ovi horoskopski znaci nemaju autoritet - nisu rođeni da budu lideri

NjIHOVA REČ NEMA TEŽINU: Ovi horoskopski znaci nemaju autoritet - nisu rođeni da budu lideri