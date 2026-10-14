TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA
SPREMILI smo vam tiket napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog utorka
Utorak
18.45 LASK - Liverpul 2 (1,40)
21.00 Roma - Real M. 1+pp&2+ (1,41)
21.00 Slovan - Štutgart 2 (1,34)
21.00 Betis - Porto 1 (2,07)
21.00 A. Vila - Fenerbahče 1 (1,72)
21.00 M. Siti - PSŽ GG (1,42)
21.00 Šahtar - AEK GG (1,72)
21.00 Bode/Glimt - Borusija D. 1 (1,39)
Ukupna kvota: 67,78
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