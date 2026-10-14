Politika

"NOVOSTI" SAZNAJU: Srbija uputila protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg mešanja u izbore

Novosti online

14. 10. 2026. u 15:05 >> 15:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj, saznaju "Novosti".

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Србија упутила протестну ноту Хрватској због најгрубљег мешања у изборе

Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako saznajemo, protestna nota upućena je zbog zbog najgrubljeg mešanja u izbore u Republici Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izveštavanja u Republici Hrvatskoj, a koje se odnosi na unutrašnje političke prilike u našoj zemlji.

U noti se navodi da Republika Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno mešanje u izborne aktivnosti i političko nadmetanje tokom izborne kampanje.

Ističe se da posebnu zabrinutost izaziva učestalo predstavljanje unutrašnjih političkih prilika u Srbiji kroz jednostrane i izrazito negativne interpretacije, kao i nastojanja da se politički procesi u Republici Srbiji dovode u vezu sa navodnom pretnjom regionalnoj stabilnosti.

U protestnoj noti se konstatuje da takvi pristupi ne doprinose međusobnom poverenju, dobrosusedskim odnosima, niti konstruktivnom dijalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO OTERATI PAUKOVE IZ KUĆE: Ovaj začin je spas - stavite ga blizu vrata i prozora i više vam neće dosađivati

KAKO OTERATI PAUKOVE IZ KUĆE: Ovaj začin je spas - stavite ga blizu vrata i prozora i više vam neće dosađivati