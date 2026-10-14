"NOVOSTI" SAZNAJU: Srbija uputila protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg mešanja u izbore
MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj, saznaju "Novosti".
Kako saznajemo, protestna nota upućena je zbog zbog najgrubljeg mešanja u izbore u Republici Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izveštavanja u Republici Hrvatskoj, a koje se odnosi na unutrašnje političke prilike u našoj zemlji.
U noti se navodi da Republika Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno mešanje u izborne aktivnosti i političko nadmetanje tokom izborne kampanje.
Ističe se da posebnu zabrinutost izaziva učestalo predstavljanje unutrašnjih političkih prilika u Srbiji kroz jednostrane i izrazito negativne interpretacije, kao i nastojanja da se politički procesi u Republici Srbiji dovode u vezu sa navodnom pretnjom regionalnoj stabilnosti.
U protestnoj noti se konstatuje da takvi pristupi ne doprinose međusobnom poverenju, dobrosusedskim odnosima, niti konstruktivnom dijalogu.
Preporučujemo
NASLOV GOVORI SVE! Još jednom raskrinkana "studentska lista" i njeni podržavaoci (FOTO)
14. 10. 2026. u 10:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)