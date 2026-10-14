"NOVOSTI" SAZNAJU: Srbija uputila protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg mešanja u izbore

MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj, saznaju "Novosti".

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Kako saznajemo, protestna nota upućena je zbog zbog najgrubljeg mešanja u izbore u Republici Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izveštavanja u Republici Hrvatskoj, a koje se odnosi na unutrašnje političke prilike u našoj zemlji.

U noti se navodi da Republika Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno mešanje u izborne aktivnosti i političko nadmetanje tokom izborne kampanje.

Ističe se da posebnu zabrinutost izaziva učestalo predstavljanje unutrašnjih političkih prilika u Srbiji kroz jednostrane i izrazito negativne interpretacije, kao i nastojanja da se politički procesi u Republici Srbiji dovode u vezu sa navodnom pretnjom regionalnoj stabilnosti.

U protestnoj noti se konstatuje da takvi pristupi ne doprinose međusobnom poverenju, dobrosusedskim odnosima, niti konstruktivnom dijalogu.