Fudbal

Milan Borjan se oglasio zbog Kataija i suspenzije

М.М.

14. 10. 2026. u 12:27

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Imao je jasnu poruku

Милан Борјан се огласио због Катаија и суспензије

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Suspenzija Aleksandra Kataija u Crvenoj zvezdi izazvala je veliku pažnju javnosti, a povodom situacije u kojoj se našao jedan od najboljih igrača crveno-belih oglasio se i Milan Borjan.

Nekadašnji kapiten srpskog šampiona nije želeo da komentariše odluke trenera Alberta Rijere, ali je imao jasnu poruku kada je reč o Kataiju, sa kojim je godinama delio svlačionicu na stadionu „Rajko Mitić“.

- Nikad nisam i neću da komentarišem odluke trenera. Aleksandar Katai je moj veliki prijatelj, simbol Crvene zvezde i jedan od miljenika navijača. Zaslužuje veliko poštovanje – poručio je Borjan za „Sportski žurnal“.

Podsetimo, Katai je odlukom trenera Alberta Rijere propustio gostovanje Radničkom 1923 u Kragujevcu. Crveno-beli su i bez jednog od svojih najvažnijih ofanzivaca uspeli da stignu do pobede, golovima Bambe Dijenga, Stefana Gudelja i Marka Arnautovića.

Takođe, Katai nije otputovao u Lugano, na meč 1. kola Lige konferencije, ali bi trebalo da se vrati u tim protiv lučanske Mladosti za vikend.

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