NASTAVAK POBUNE U ČETVRTAK, VRHUNAC U SUBOTU: Plan francuskih đaka za nastavak protesta
Povodom srednjoškolskog bunta u Francuskoj oglasio se i predsednik ove zemlje Emanuel Makron.
Šef države je na redovnom savetu ministara u sredu istakao legitimnu zabrinutost mladih, ali i izrazio žaljenje što je ova pobuna politički eksploatisana i pretvorena u urbano nasilje.
Za četvrtak je najavljena nova šira srednjoškolska mobilizacija, dok je za subotu upućen poziv na povezivanje sa pokretom "žutih prsluka" koji organizuje demonstracije zbog skupog goriva.
Takođe, u četvrtak je predviđen i sastanak predstavnika srednjoškolskih i studentskih organizacija s ministrima obrazovanja i visokog školstva. Ministar obrazovanja Eduar Žefre je istovremeno najavio reformu sistema upisa na fakultete, ali pobunjenim učenicima to nije dovoljno.
Saopšteno je takođe da je na velikim manifestacijama koje su u utorak, održane u Francuskoj, prema podacima sindikata, demonstriralo oko 480.000 ljudi, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrojalo 161.500. U Parizu je na kraju protesta došlo do sukoba s policijom kod Trga Voban, blizu Invalida, gde su zapaljeni i automobili.
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