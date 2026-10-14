Svet

NASTAVAK POBUNE U ČETVRTAK, VRHUNAC U SUBOTU: Plan francuskih đaka za nastavak protesta

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Povodom srednjoškolskog bunta u Francuskoj oglasio se i predsednik ove zemlje Emanuel Makron.

НАСТАВАК ПОБУНЕ У ЧЕТВРТАК, ВРХУНАЦ У СУБОТУ: План француских ђака за наставак протеста

Foto: Goran Čvorović

Šef države je na redovnom savetu ministara u sredu istakao legitimnu zabrinutost mladih, ali i izrazio žaljenje što je ova pobuna politički eksploatisana i pretvorena u urbano nasilje.

Za četvrtak je najavljena nova šira srednjoškolska mobilizacija, dok je za subotu upućen poziv na povezivanje sa pokretom "žutih prsluka" koji organizuje demonstracije zbog skupog goriva.

Takođe, u četvrtak je predviđen i sastanak predstavnika srednjoškolskih i studentskih organizacija s ministrima obrazovanja i visokog školstva. Ministar obrazovanja Eduar Žefre je istovremeno najavio reformu sistema upisa na fakultete, ali pobunjenim učenicima to nije dovoljno.  

Saopšteno je takođe da je na velikim manifestacijama koje su u utorak, održane u Francuskoj, prema podacima sindikata, demonstriralo oko 480.000 ljudi, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrojalo 161.500. U Parizu je na kraju protesta došlo do sukoba s policijom kod Trga Voban, blizu Invalida, gde su zapaljeni i automobili.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RIZIK ZVANI DONALD: Meloni se vraća u opoziciju Trampu
Svet

0 0

RIZIK ZVANI DONALD: Meloni se vraća u opoziciju Trampu

POSLE opreza i kratke tišine italijanska premijerka Đorđa Meloni kritikuje odluku američkog predsednika Donalda Tarmpa zbog sklapanja dogovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putiniom o dizel gorivu, nazivajući ga „rizičnim“: u zamenu za „sumnjive rezultate“, car dobija „legitimitet dok njegove bombe nastavljaju da padaju“.

14. 10. 2026. u 22:00

Politika
Tenis
Fudbal
NOVI POSAO NEMA VEZE SA POLITIKOM: Od čega danas živi Čeda Jovanović?

NOVI POSAO NEMA VEZE SA POLITIKOM: Od čega danas živi Čeda Jovanović?