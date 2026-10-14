Uzalud žalba Reala - Vinisijus brutalno kažnjen! Propušta i El Klasiko
FS Španije mu nije oprostio čupanje za kosu.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije (RFEF) suspendovala je napadača Reala Vinisijusa Žuniora na četri utakmice zbog crvenog kartona koji je dobio na utakmici osmog kola La Lige protiv Viljareala, preneli su večeras španski mediji.
Fudbaler Reala će propustiti utakmice u La Ligi protiv Sevilje, Barselone, Rasinga iz Santandera i Valensije.
Španski mediji navode da je Disciplinska komisija RFEF suspendovala Vinisijusa na dve utakmice, ali je na tu kaznu dodala još dva meča zbog toga što je Vinisijus imao "agresivan stav" prema sudijama.
Samim tim, Realu nije prošla pisana žalba u kojoj su naveli da je sudija načinio očiglednu grešku.
Podsetimo, fudbaleri Reala su pre četiri dana na svom terenu pobedili Viljareal sa 1:0, a Vinisijus je dobio crveni karton u 73. minutu, jer je povukao za kosu protivničkog igrača Nejtana Salibu.
Brazilski fudbaler je prethodno postigao gol, ali je nakon intervencije sudija iz VAR sobe poništen pogodak, jer je igrač Reala na početku akcije povukao za kosu Salibu.
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