Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

O. M.

14. 10. 2026. u 09:04

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БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sreda

15.15 Krila S. Samara - Baltika X (3,40)

16.00 VA Mostaganem - RC Kouba X (3,40)
18.00 Al Tavoun - Al Rajan X (3,45)

Kvota: 30,97

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