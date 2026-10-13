MMF PODIGAO PROGNOZU ZA SRBIJU: Ekonomski rast se ubrzava

EKONOMSKI rast Srbije će ubrzati sa dva odsto u 2025. na 3,3 odsto u 2026. i četiri odsto u 2027, navodi se u danas objavljenim Svetskim ekonomskim izgledima (WEO) Međunarodnog monetarnog fonda.

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MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procenjivao rast Srbije od oko 2,8 odsto u 2026. godini i četiri odsto u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto.

Prognoza je takođe podignuta u odnosu na aprilske Svetske ekonomske izglede, kada se najavljivao privredni rast od 2,8 odsto u 2026. i 3,5 odsto u 2027.

Prema najnovijoj projekciji, potrošačke cene u Srbiji će nakon 3,9 odsto u 2025. porasti za 3,1 odsto u 2026. i 4,2 odsto u 2027.

Stopa nezaposlenosti u Srbiji će, nakon 8,7 odsto u 2025, iznositi 8,6 odsto u 2026. i 8,5 odsto u 2027.

MMF očekuje da će deficit tekućeg računa platnog bilansa Srbije iznositi 4,6 odsto BDP-a u 2026. i 3,5 odsto u 2027, što znači da će se sniziti u odnosu na 4,9 odsto u 2025.

Godišnji sastanak Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke (SB) počeo je juče u Bangkoku i trajaće do 18. oktobra, a u fokusu će biti izgledi za svetsku ekonomiju, finansijska stabilnost, dug, inflacija i ekonomski rast, ali i sve veći uticaj veštačke inteligencije na tržišta rada, javne finansije i globalnu ekonomiju.

(Tanjug)