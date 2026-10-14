Zvanično: Polufinalista Rolan Garosa i US opena završio karijeru
Francuski teniser Gael Monfis više nije aktivan igrač, prenosi danas list "Ekip".
Kako se navodi, Međunarodna agencija za integritet tenisa i praćenje aktivnih igrača (ITIA) potvrdila je da se Monfis smatra zvanično penzionisanim i da stoga više nema pravo da se takmiči na ATP turnirima.
- Obavestio nas je, sada se smatra penzionisanim i više mu nije dozvoljeno da učestvuje na turnirima - rekao je za "Ekip" menadžer za komunikacije ITIA-e Adrijan Baset.
Monfis (40) se zvanično nije oglasio, a ukoliko ponovo bude želeo da igra, moraće prethodno da prođe kroz šest meseci testiranja van takmičenja pre nego što bi mogao da se vrati nadmetanju.
Francuski teniser je poslednji meč odigrao 4. septembra protiv Lernera Tijena u drugom kolu US opena.
On je tokom karijere osvojio 13 titula, a najbolji plasman u karijeri bilo mu je šesto mesto na ATP listi.
Monfis je dva puta igrao u polufinalima grend slem turnira, na Rolan Garosu 2008. godine i US openu 2016.
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