DAN ZA REŠAVANJE PRAVNIH PITANJA I PUTOVANJA Astro savet za sredu, 14. oktobar: Ovi znaci su pod uticajem opozicije Mesec-Uran
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, 14. oktobra, u 1.00, napušta tajanstvenu, podozrivu Škorpiju i ulazi u optimističnog, avanturistički nastrojenog Strelca.
Donosi uspeh i dobitke preko rešavanja pravnih pitanja, visokog obrazovanja, putovanja, kontakata i saradnje sa strancima što se prvenstveno odnosi na rođene u znaku ili podznaku Ovna, Lava, Vage i Vodolije.
Budući da Mesec pravi opoziciju sa Uranom, ovaj aspekt će najviše osetiti Strelci i Blizanci, u sferi partnerskih odnosa i ličnih odluka, koje mogu biti neočekivane, nagle, u afektu.
S druge strane, Mesec obrazuje i dobre aspekte sa Neptunom, Saturnom i Plutonom, koji donose uvećanje prihoda, prilike za putovanja, podršku uticajnih osoba.
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