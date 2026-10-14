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DAN ZA REŠAVANJE PRAVNIH PITANJA I PUTOVANJA Astro savet za sredu, 14. oktobar: Ovi znaci su pod uticajem opozicije Mesec-Uran

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 10. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, 14. oktobra, u 1.00, napušta tajanstvenu, podozrivu Škorpiju i ulazi u optimističnog, avanturistički nastrojenog Strelca.

ДАН ЗА РЕШАВАЊЕ ПРАВНИХ ПИТАЊА И ПУТОВАЊА Астро савет за среду, 14. октобар: Ови знаци су под утицајем опозиције Месец-Уран

Foto: Deposit/ peachayatanomsup.gmail.com

Donosi uspeh i dobitke preko rešavanja pravnih pitanja, visokog obrazovanja, putovanja, kontakata i saradnje sa strancima što se prvenstveno odnosi na rođene u znaku ili podznaku Ovna, Lava, Vage i Vodolije.

Budući da Mesec pravi opoziciju sa Uranom, ovaj aspekt će najviše osetiti Strelci i Blizanci, u sferi partnerskih odnosa i ličnih odluka, koje mogu biti neočekivane, nagle, u afektu.

S druge strane, Mesec obrazuje i dobre aspekte sa Neptunom, Saturnom i Plutonom, koji donose uvećanje prihoda, prilike za putovanja, podršku uticajnih osoba.

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