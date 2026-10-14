Politika

MALI ODBRUSIO PREDSTAVNIKU STUDENTSKE LISTE: Da nešto radite i u Srbiji, a ne samo da gradite vile

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 22:40

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ČLAN Predsedništva SNS, Siniša Mali, učestvujući na predizbornoj debati na TV Insajder,

МАЛИ ОДБРУСИО ПРЕДСТАВНИКУ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Да нешто радите и у Србији, а не само да градите виле

Foto: Printskrin TV Insajder

Siniša Mali ušao je u novu žestoku polemiku tokom Insajder debate kada je Miljan Salata pokušao da poskupljenja državnih projekata objasni poređenjem sa majstorom koji jednu cenu dogovori pre početka radova, a zatim na kraju naplati nekoliko puta više.

Mali mu je uzvratio da se veliki infrastrukturni projekti ne mogu porediti sa krečenjem ili renoviranjem stana.

 

— Da ste gradili jedan autoput, znali biste kako taj proces izgleda — rekao je Mali.
On je objasnio da tokom višegodišnjih projekata dolazi do promena cena goriva i materijala, međunarodnih kriza i dodatnih radova koji nisu mogli u potpunosti da budu predviđeni početnim projektom.

— Dođu izvođači radova, kažu da je poskupelo gorivo, desila se kriza i onda morate da dogovarate nastavak radova kako se projekat ne bi zaustavio — rekao je.
Mali je posebno reagovao na ponovljene tvrdnje o Moravskom koridoru.

— Izvolite, otiđite u američku ambasadu i podnesite zahtev Amerikancima da je u slučaju Moravskog koridora došlo do korupcije — poručio je.

Zatim je optužio Salatu i Obradovića da svaki veliki projekat unapred posmatraju kao priliku za korupciju.

— Polazite od sebe. I vi, Salata, i vi, Obradoviću. Polazite od toga da biste se vi tu ugradili — rekao je Mali.

On je dodao da su klizne skale, dodatni i vanredni radovi normalan deo velikih građevinskih ugovora.

— Kada neko krene da kopa i gradi, uvek se nešto drugačije nađe nego što je bilo u inicijalnom projektu — zaključio je Mali.

HRVATSKI arhitektonski biro ZDL Arhitekti osnovan je 2011. godine u Rijeci, sa arhitektom Sinišom Zđelarom na čelu. Imaju kancelariju i u Beogradu.


Projekti na kojima su radili:

Sportski objekti:
* Stadion Rujevica (HNK Rijeka) – kapaciteta 8.279 sedećih mesta.
* Idejno rješenje za novi Stadion Kantrida uz prateći hotelski i kulni kompleks.
Poslovna i stambena arhitektura:
* Više stambenih zgrada, PRIVATNIH VILA i poslovnih objekata

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