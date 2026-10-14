ALARM U VAŠINGTONU! Vojska Severne Koreje u Ukrajini postaje opasnija nego ikad – general SAD otkrio šta Kim dobija!

SEVERNA Koreja stiče iskustvo u raspoređivanju trupa i održavanju vojnih operacija na velikim udaljenostima kroz svoje učešće u rusko-ukrajinskom ratu, izjavio je danas komandant Američkih snaga u Koreji (USFK), general Gzavije Branson.

Foto: KCNA

Američki general izneo je ove tvrdnje tokom izlaganja u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu, ističući vojne koristi koje je Pjongjang dobio nakon što je doneta odluka da se severnokorejske trupe rasporede u Rusiji i da se zvanična Moskva snabdeva naoružanjem, prenosi agencija Jonhap.

-Naučili su kako da odu iz Severne Koreje u Rusiji, kako da tamo prebace ljude, oružje i opremu, kao i da izgrade linije snabdevanja koje bi im omogućile da podrže ruske ratne napore, rekao je Branson.

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Naglasio je da je vojska Severne Koreje stekla iskustvo u strateškom kretanju, mobilizaciji i logistici, što joj omogućava da razvije sposobnosti koje prevazilaze taktičke lekcije naučene na samom ratištu.

Komandant USFK je upozorio da vojska Severne Koreje postaje sve sposobnija da integriše iskustvo sa bojnog polja u svoje snage, što predstavlja nove izazove za Južnu Koreju i Sjedinjene Američke Države u uspešnom odvraćanju na Korejskom poluostrvu.

Američki general je takođe istakao vojnu opremu koju je Severna Koreja dobila od Rusije u zamenu za podršku njenim ratnim naporima, uključujući ometače za elektronsko ratovanje.

U junu 2024. godine, severnokorejski lider Kim Džong Un i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali su sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, na osnovu kojeg je Severna Koreja rasporedila trupe i obezbedila konvencionalno oružje za podršku Rusiji u ratu sa Ukrajinom.

Povodom planiranog prenosa sistema operativne kontrole u ratnim uslovima (OPCON) sa Vašingtona na Seul, Branson je ponovio svoju podršku tranziciji zasnovanoj na ispunjavanju uslova, ističući važnost ispunjavanja dogovorenih vojnih zahteva pre nego što se nastavi sa primopredajom.

-U potpunosti podržavam prenos OPCON-a koji je zasnovan na uslovima i tačka. Na kraju krajeva, ako mi moj predsednik, ako mi moj ministar odbrane kažu: ’Izvrši odmah‘, ja kažem: ’Da, ali evo rizika koji su inherentni ako se ovo uradi bez potpunog ispunjavanja uslova i obezbeđivanja ključnih sposobnosti koje su neophodne, rekao je Branson.

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Govoreći o odbrambenoj industriji Južne Koreje, Branson je pohvalio njene napredne proizvodne kapacitete i istakao potencijal za veću saradnju u održavanju i popravci američke vojne opreme u regionu, umesto da se ona šalje nazad u SAD na održavanje.

-Mogli bismo da razvijemo stvari u Koreji koje bismo potom primenili širom regiona, rekao je Komandant USFK, predviđajući otvaranje regionalnog centar za održavanje, popravku i remont koji bi mogao da iskoristi južnokorejske industrijske kapacitete za podršku američkim vojnim operacijama širom Indo-Pacifika.

(Tanjug)

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