OVO JE PORUKA ZA SVE VAS KOJI ŠTITITE SRBIJU: Vučić upozorio naciju na predstojećih deset dana, evo šta će izdajnici sve pokušati

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na televiziji B92 u emisiji "Fokus - specijal" o planu koji bi da sprovede ako mu narod da poverenje na izborima, ali i brutalnim napadima na Srbiju, kako spolja, tako i iznutra.

Foto: printskrin B92

GOSTOVANjE ALEKSANDRA VUČIĆA

- Njegovu politiku ne vole, a njega mrze. Ne vole to što im pruža ruku i voli da razgovara. Ne vole što građanima nudi viziju. Oni su naučeni da mrze, uče druge, ne bi li kad dože vreme imali šansu za pobedom - započeo je voditelj emisiju ovim rečima.

Foto: printskrin B92 Aleksandar Vučić na B92

OBEĆANjA PRED IZBORE

- Dobro veče vama i vašim gledaocima - započeo je Vučić.

- Ne bih obećavao ono što ne mogu da ispunim. Dogodi se da nekada kasnite, ali verujem da 80, 90 posto onoga što kažemo uspešno okončanmo. Rekao bih šta bih uradio, ako dobijem poverenje građana. Imamo pre svega, rekao bih, dominaciju vlade, imajući u vidu kompetencije i morate da ispunite ono što ste obećali. Nije mi kriv niko drugi. Veoma ozbiljno napredovanje Srbije. Pre 15 godina smo imali 550 hiljada manje zaposlenih nego dana. To govori koliko je Srbija danas promenjena zemlja. Srbija je danas izuzetno nisko zadužena zemlja. Srbija je danas jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, iduće godine ćemo biti najbrže rastuća. Što se tiče programa, dugo sam raz,išljao šta je ljudima najvažnije, sem očuvanja mira i stabilnosti, vojne neutralnosti, čuvanja sebe i drugih- Jedna stvar je vodosnabdevanje za celu Srbiju. Svuda imamo probleme, kanalizacija takođe. Oni što tišti običnog čoveka - kaže Vučić.

- 4,2 hektara bolnica u Šapcu, biće velelepna. Ljudi čekaju godinu dana da odu na magnet. KC Beograd urađen, radi se i završava Tiršova, dva porodilišta u Beogradu, urađeno Dedinje. Sve izgleda kao spejsšatl. KC Vojvodina urađen i dorađen. Leskovac i Vranje, dorađeno, dečji dispanzeri. Preko Loznice do Kikinde - istakao je Vučić.

VODOSNABDEVANjE

- Vodosnabdevanje 80 godina niko nije dodirivao, moramo to rešiti za 8,9 godina. Desetine milijardi će koštati. To nije jednostavno. Za jedan Šabac je potrebno 180 kilometara, a za Kragujevac 600 kilometara cevi za kanalizaciju. Pričam samo o cevima -. rekao je Vučić.

- Moraćemo da dajemo veća primanja onima koji će da rade u selima, na lokalu - dodao je Vučić.

Foto: printskrin TV B92 Aleksandar Vučić na B92

KRAJ POLITIKE U OBRAZOVNIM USTANOVAMA

- Jednostavno nije bilo moguće, a ukoliko dobijem poverenje, imali bimo čistu većinu u skupštini. Ako nemamo apsolutnu većinu, nemamo većinu. Kao predsednik Repupublike mogao sam da vršim i neformalni pritisak. Partija koja pripadam kontrolisala je većinu u Skupštini. Na kraju ljudi razmišljaju o sebi. Ne želim nikakve sukobe, želja svih je da deca uče. Izbori će pokazati ko ima legitimitet. Ako oni pobede fakulteti i škole mogu biti blokirani zauvek. Svoje obećanje ću ispuniti, neće biti politike na fakultetima. Biće konkurencije. To je veliki korak za našu zemlju. Generacije će više da znaju, znanje je jedina stvar koju niko ne može da vam oduzme - ističe Vučić.

PLAN ZA MANjE RAZVIJENE DELOVE SRBIJE

- U različitim sferama društvenog života ćenmo subvencije da dajemo. 600 godina zaostaje jug Srbije za severom Srbije. Trudio sam se oko kompanija, čuvanja Jumka, Simpa... Izgradnja autoputa. Opet nije dovoljno i stvarno nije dovoljno. Moramo mnogo više. Doveo sam u Niš 12 fabrika. Niš je po prvi put na proseku, prelazi prosek od 1000 evra plate. Za tih 5 okruga na jugu, za ova 2 plus 2 Timočki i Borski, daćemio subvencije. Važiće to i za maleni Rekovac. To je moj život, ja sam zaljubljen u Srbiju, kako da ne znam upravne okruge. Još ste mladi i niste dovoljno putovali. Obišao sam svaku opštinu mnogo puta. Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica, moraćemo da radimo sa dotanim subnecijama za Tutin i Pazar. Srećom, Preševo, Bujanovac, Crna Trava, potpadaju pod velike subvencije. Spremni smo da platimo domaćem i stranom investitoru. Da sredstva učinimo dostupnijim. Da damo i više domaćim, nego straanim. Teško je naći domaćeg koji će zaposliti 1000-2000 ljudi. Da ravzijmo mala i srednja preduzeća. Moramo da podižemo turizam u tim krajevima. Logistika za poljoprivednu, prehrambenu, prerađivačkiu industriju. Moramo da vratimo sve što smo izgubili, kada su ovi idoli sa "Studentske" liste upravljali ovom zemljom. Kad krene jedna stvar, doći će druga. Više davati siromašnim opštinama, manje bogatijim. Vrlo se ozbiljno pripremamo. Znamo da je moguće da ćemo dobiti narodno poverenje- rekao je Vučić.

PROMENA KADROVA

- Promenili smo 50 odsto gradonačelnika i predsednika opštine od poslednjih izbora. Promenićemo i 50 posto od ovih. Ima 20, 30 posto koji odliučno rade. Možda ćemo više da menjamo. Nema tu ključa, ali će biti veliki broj promenjen. Izborićemo se teško sa tim, ali hoćemo. Nisu dovoljno razgovarali sa ljudima. Ja sam kao predsednik vlade išao u Niš na po sedam dana. Ići ću sada na mesec dana dok ne rešimo problem. Nije mi teško, nije mi lako kao što izgleda. Na kraju mi nije teško, jer iz toga izvučem zaključke šta je za ljude najpotrebnije. Nastaviće se izgradnja puteva - kaže Vučić.

Foto: printskrin TV B92 Aleksandar Vučić na B92

ENERGETIKA

- Nastaviećmo izgradnju pruga, posebno zainteresovan za Banatsku prugu, prugu na istoku zemlje. Moramo da idemo u energetski brzi napredak i nije pitanje tu plata i para, plaćaćemo, moramo da radimo ubrzamo, da razmišljamo o malim nuklearkama, kako da pravimo transmitersku mrežu prema Rumuniji, kako da sve ubrzamo. Da ne govorimo o projektima za naftovode, da vidimo sa Mađarima, Rumunima, Makedoncina. O gasoovodima i interkonektorima. Mngoo poslova ima oko energetike - kaže Vučić.

FAŠIZAM "STUDENTSKE" LISTE

Goran Marković na HRT: "Srbija je porno država"

- Veliki intelektualac, gromada kaže "EKSKALACIJA", ne znam šta to znači. Našli su nam studentki blokaderi novu imenicu. Nama broje zube, da ne broje nešto drugo, kako bi se zabrojali kad kažu "ekskalacija". Najpre bih analizirao kolika je potreba hrvatske države da sprovede zajedno sa svojim poslušnicima do kraja obojenu revolucoju u Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova je to trebalo davno da uradi. Ako su i danas uradili, da ostane trag, da se Hrvatska mešala najotvorenije u naš izborni proces. Nijedna zemlja se nikad i tako nije brutalno mešala u nečije izbore kao Hrvatska u naše. Što se tiče revolucionarnog terora, oni već dve godine sprovode pravi revolucionarni teror. Nisu ga još napravili kao profesor Duš. On je napravio najveći logor kojim su upravljala deca, bilo 16.000 ubijenih ljudi uz minimalno korišćenje municije. Kako su terorisaloi puteve, od škola, bolnica, lepili etiketu svakome, kriminalizovala svakoga. S vremena na vreme ću da ih ispravljam, umesto da čitaju knjige oni su nam brojali zube. Ti ljudi koji broje zube...Od čijih para je sniman "Delirijum tremens"? Državnih. Tad Vučić nije bio kriminalac. Pucali na ljude, upucali Bogdanovića sa dva metka, nožem ranili mladića, tukli desetine ljudi. Niko ih nije tukao. Oni koji su odmah su uhapšenu. U laži su kratke noge. Ti ljudi koji govore u revolucionarnom teroru... U Čačku, Užicu, Kragujevcu pamte, kako se to odvijalo 1946, 1947, mnogi pamte kako je bilo posle Petog oktobtra. Kad vas pošalju preko noći na Goli otok, pa idete na preki sud. Ja sam najveći protivnik takvih priča. Prošli smo već to dva puta. Srbi ne verujem da će to treći put sebi da urade. To stoji u glavi većine Srba. Ako tri puta na istu stvar padneš, onda je problem u tebi, odnosno nama. Sve drugo što bih govorio o čoveku koje je nesunjmivo uspešan roditelj, naravno ne dovoljno pismen, nemam šta da kažem, da stvari, kako on reče, ne bi eKskalirale. Njima je to sad biti ili ne biti. Našli su one koji će da služe njihovim interesima u našoj zemlji. I oni i Priština i zvanična Podgorica - kaže Vučić.

UDAR SA VIŠE STRANA

- Ne plaćamo reket nikome. Ni većim silama, kamoli vama. Nikada bezbedniji nije bio Beograd ili Srbija. Imamo jedno ili nijedno nerešeno ubistvo. Sve smo rešili. Zadovoljan sam zbog toga, a manje ih je neko ikada. Samo sam odgovorio, to što ste hteli da zavučete ruke u džepove građana Srbije, nazad ruke. To zavucite u džepove u Podgorici. Ovde zaboravite. Ko je vodio kolo u Nišu? Ko se oglasio saopštenjem danas? Nenad Rašić danas izdao saopštenje. Desna ruka Aljbina Kurtija. Kurti je uradio mnogo više od ovoga. Lopardnice je selo kod Bujanovca, graniči se sa Trnovcem, snažno albansko mesto, veliko. Albanci čekaju popodne da ubacuju u kutije koliko hoće listića. Svi to znaju. Svi se pravimo naivni. Nema veze, jer je njima svejedno. Imate Nemanju Šarovića - "Glasaću za 250 Nataši Kandić, samo da oborimo Vučića". On ima lične frustracije. Ja to razumem. Kao da su ljudi zaboravili posle Petog oktobra. Ja ću da im čestitam iste večeri ako pobede. Sledi uništenje zemlje - kaže Vučić.

Foto: printskrin TV B92 Aleksandar Vučić na B92

NA PITANjE DA LI ĆE DONALD TRAMP DOĆI U SRBIJU, ODGOVARA:

- Nadam se da da. Ukoliko ostanem, nešto, neko u državi, predsednik Vlade ili potpredsednik, mislim da bismo mogli da obezbedimo. U suprontom, neće doći sigurno. Videćete kakva će politika da se vodi - kaže Vučić.

Instagram printskrin Aleksandar Vučić i Donald Tramp

POSMATRAČI NA IZBORIMA

- Imaćemo i ruske i američke posmatrače. Iz mnogih zemalja. Mi moramo da pravimo lagane zaokrete, brod polako vodite ka sigurnoj luci. Morate da razumete šta je tačno šta se dešava - ističe Vučić.

KOJA JE POLITIKA "STUDENTSKE" LISTE?

- Oni nemaju politiku. Jeste čuli odgovor prevrljivo-prevarantski. Kad saslušate jasno vam je šta znači. Kad Anu Brnabić pita i još jednog nepismenog, onog Baucala. Gledam sad po prvi put. Kažu da je bio njihova zvezda. Funckionalno nepismen. Pita ga Ana Brnabić hoće li da uvedu sankcije Rusiji. "Mi smo rekli da ne bismo želeli, jer tradicionalno prijateljstvo...", onda ide zapeta, dodaje: "...ali sa druge strane imamo obavezu da se uskađujemo sa politikom EU". U prevodu, uveli bismo sankcije, plakali bismo onda dva dana, pa ako se dosetite dosetite. Ana Brnabić se srećom dosetila. Kako bi klinci rekli - "Niste fora" - ističe Vučić.

OBOJENA REVOLUCIJA BOGATIH

- Najveća desničarska partija u Francuskoj, na čelu sa Marin le Pen, da su negativno reagovali, nisu podržali nemire. Jer su odgovorni ljudi, znaju da će da uzmu vlast za nekoliko meseci, neće u tome da učestvuju. Dobro razumeju da različiti faktori spolja u tome učestvuju. Francuska je velika nuklearna sila, ona nema probela sa strujom i cenom struje. Mnogima smeta, ima probleme sa deficitom i javnom dugom. Francuska je svakako imala lidera koji se nametrao kao evropski lider, zato je potrebno rušenje Francuske. Francuskoj mnogi to ne žele da dozvole. Ako neko misli da se to desilo jer se najbogatijoj francuskoj deci nisu svideli toaleti u školama. Ovo se dešava u najbogatijim školama, okruzima, kao i kod nas - ističe Vučić.

Foto Profimedia Emanuel Makron i Aleksandar Vučić

PODRŠKA VUČIĆU OD BIVŠIH PROTIVNIKA

- Nikola Pejaković je čovek koji razmišlja i menja odluku. Takvih ljudi ima. Sud istorije će sve reći. Da se pravim da mi se sviđa gospođa koja laje, mudre misli Kokanoviča, poput Srdanovića koji se svađa sa fontanom i ljudima koji mu objašnjavaju da izađe odatle. Koliko sam mudrih misli čuo, srećom to ne moram da radim - kaže Vučić.

NAPADAJU MONSTRUOZNO, A PONAŠAJU SE KAO DECA

- Oni koji napadaju mene, napadaju srpsku crkvu, svi iz regiona. Ja sam stvarno ponosan na ljude koji nas podržavaju, da li je to tri posto, pet posto, ponosan na te ljude. To su ljudi koji nisu hteli da se okreću kao suncokreti. Videli ste kad izažu sa suncokretom i mašu... govorim o svima njima, ne govorim samo o Srdanoviću. Ljudi su osetili da oni rade protiv države. Ma koliko uvreda trpeli i u porodici i na poslu, ljudi su ostali čvrsti i jedinstveni. Kod nas će da otpadne deo onih koji su imali privilegije, a to je jedan posto političke organizacije. Ja sam više i dalje proveo vremean u opoziciji, nego na vlasti. Uskoro će to biti jednako. Ako imate ideje i principe, onda ste spremni da platite cenu. Ako niste spremni da platite cenu, onda to nisu principiti, onda je to lagodan život bez oizazova. Ja sam spreman da platim cenu. Mislite da mi nešto mogu u zatvoru. Da me pošalju u zatvor zbog uvrede ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika? Nisam ni rekao da su lopuže, sad kažem, Imaju kuću u Marbelji. Mene da oterate u zatvor. Iz zatvora ću da vas pobeđujem. Samo možete da me ubijete, ne znate koliko je veliki pokret ljudi koji će da se suprotstavlja ljudima koji će da ruše državu. Mirno, staloženo, protiv onih koji biju žene. Sve nepismeni ćaci, a oni nekog drugog zovu ćaci. Izbori su najvažniji. Parlamentarni su najvažniji. Kako će da je izvedu, to ćemo da vidimo - kaže Vučić.

sara tot/iks Ilija Srdanović sa suncokretima

PORUKA VUČIĆA ZA KRAJ

- Slobodari imaju svoju ideju. Za sve vas koji štitite Srbiju, nema laži kojom se poslužiti neće, nema izmiljšotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci, izborićemo se zajedno i ovoga puta. Hvala i ljudima koji podržavaju drugu stranu, da će razumeti da branimo i njih i čuvamo njihovi budućnost. Hvala i starijima, posebno ženama, da budu disciplinovani i odgovorni i da damo deci da imaju budućnost - zaključio je Vučić.

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