Šta nedostaje Sineru i Alkarazu da dostignu Đokovića, Federera i Nadala?

Ljubitelji tenisa pomalo su frustrirani jer ove sezone nisu imali mnogo prilika da gledaju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza na terenu.

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Povrede su obojicu na duže periode udaljile od takmičenja, a navijači sada čekaju da saznaju kada će se Siner vratiti na teren.

Endi Rodik smatra da Janik Siner i Karlos Alkaraz na teži način uče da nije lako ostati zdrav tokom više godina takmičenja na najvišem nivou.

Bivši prvi teniser sveta pohvalio je njihova dostignuća, ali je naglasio da fizički problemi sa kojima su se suočavali tokom 2026. godine ne smeju da se zanemare kada se procenjuje koliko grend slem titula mogu da osvoje.

Siner i Alkaraz podelili su svih osam grend slem titula u 2024. i 2025. godini. Međutim, taj niz prekinut je ove sezone, pošto je Italijan osvojio "samo" Vimbldon, a Španac AO. Aleksandar Zverev osvojio je preostala dva grend slem turnira, došavši do prve titule na Rolan Garosu, a potom i do trofeja na US Openu.

Rodik je o tome govorio u svom podkastu „Servd“, objašnjavajući zašto poređenje dvojice mladih asova sa Rodžerom Federerom, Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem ne zavisi samo od njihovih teniskih sposobnosti.

- Ušao je Alkaraz u raspravu o tome koliko je sjajan na terenu i koliko bi grend slem titula mogao da osvoji. Da li je to 12, 15, mogu li neki od ove dvojice, Siner ili Alkaraz, da stignu do 20, kao legende i velika trojka? - zapitao se Rodik.

Šampion US opena iz 2003. godine potom je pomenuo fizičke probleme koje je Siner imao ranije ove godine, uključujući i poteškoće na Rolan Garosu.

- Ali i Sinerovo telo je na Rolan Garosu otkazalo poslušnost, iz drugog razloga. Uspeo je da osvoji Vimbldon, tako da znamo kako izgleda kada je na vrhuncu - istakao je Rodik.

Amerikanac je pohvalio dugovečnost članova velike trojke, kao i Serene Vilijams, podsećajući na to da su godinama nastavljali da osvajaju grend slem turnire.

- Vidimo da to nije lako. Mislim da Karlos i Janik to pokazuju ove godine. Posle tri ili četiri godine izvrsnosti i najboljeg tenisa na svetu, uvek stiže račun koji mora da se plati - rekao je Rodik.

Rodik smatra da bi Siner trebalo da iskoristi pauzu i pozabavi se i drugim fizičkim problemima, umesto da se usredsredi isključivo na koleno.

Amerikanac je naglasio da bi dugoročan pristup bio mnogo razumniji za igrača koji želi da se bori za grend slem titule i tokom naredne decenije.

Novak Đoković je nedavno podržao Sinerovu odluku da ranije završi sezonu. Srpski veteran, koji ima 39 godina, i sam dobro poznaje probleme sa povredama, pošto je 2018. godine operisao lakat.

Alkaraz je 2026. godinu započeo osvajanjem Otvorenog prvenstva Australije, čime je sa samo 22 godine kompletirao karijerni grend slem, odnosno osvojio sva četiri najveća turnira.

Međutim, Španac je tokom sezone na šljaci povredio desni ručni zglob i propustio nekoliko turnira, uključujući takmičenja u Madridu, Rimu i Rolan Garosu.

Vratio se na Otvorenom prvenstvu SAD, ali nije uspeo da odbrani titulu, pošto je u četvrtfinalu, u meču koji je završen kasno uveče, izgubio od Bena Šeltona.

Rodik je i ranije hvalio uspehe Alkaraza i Sinera, ali je istovremeno stao u odbranu drugih igrača koji su bili izloženi kritikama zbog poređenja sa njima. Amerikanac je ranije ove godine branio Zvereva, ističući da njegovi rezultati i dostignuća zaslužuju priznanje, čak i kada Alkaraz i Siner osvajaju većinu najvećih titula.