PORUKA VUČIĆA ZA KRAJ: Hvala vama koji štitite Srbiju na snazi, izborićemo se i ovog puta
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je na kraju emisije da nema te izmišljotine koju blokaderi neće gurnuti u etar.
- Slobodari imaju svoju ideju. Za sve vas koji štitite Srbiju, nema laži kojom se poslužiti neće, nema izmiljšotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci, izborićemo se zajedno i ovoga puta. Hvala i ljudima koji podržavaju drugu stranu, da će razumeti da branimo i njih i čuvamo njihovi budućnost. Hvala i starijima, posebno ženama, da budu disciplinovani i odgovorni i da damo deci da imaju budućnost - zaključio je Vučić.
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