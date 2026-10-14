PORUKA VUČIĆA ZA KRAJ: Hvala vama koji štitite Srbiju na snazi, izborićemo se i ovog puta

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je na kraju emisije da nema te izmišljotine koju blokaderi neće gurnuti u etar.

Foto: printskrin TV B92

- Slobodari imaju svoju ideju. Za sve vas koji štitite Srbiju, nema laži kojom se poslužiti neće, nema izmiljšotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci, izborićemo se zajedno i ovoga puta. Hvala i ljudima koji podržavaju drugu stranu, da će razumeti da branimo i njih i čuvamo njihovi budućnost. Hvala i starijima, posebno ženama, da budu disciplinovani i odgovorni i da damo deci da imaju budućnost - zaključio je Vučić.