F-22 „POJEDEN ZA RUČAK”: Nemački piloti „Jurofajtera” su iznad Aljaske oborili američke F-22 „raptor” (VIDEO)

NEMAČKI piloti „Jurofajtera” su 2012. godine iznad Aljaske ostvarili simulirana obaranja američkih aviona F-22 „Raptor”, nakon čega su na svoje letelice zalepili oznake „Raptora” i izjavili da su za ručak jeli „salatu od Raptora”.

Ardan Fuessmann / imago stock&people / Profimedia

Verovatno ste navikli da čitate o efikasnosti aviona F-22 „Raptor”.

To je jedan od aviona sa najboljim „stelt” karakteristikama na svetu. Poseduje snažne sposobnosti za borbu u vazduhu. Njegovo naoružanje je efikasno kako za blisku vazdušnu borbu, tako i za misije napada na ciljeve na zemlji.

Ratno vazduhoplovstvo ga koristi već godinama i otklonilo je početne nedostatke. Avion je takođe značajno unapređen kako bi mu se produžio radni vek.

Ponekad F-22 leti protiv saveznika kako bi se uvežbali manevri i proverilo da li njegova sposobnost izbegavanja radara i dalje prednjači u svetu.

Ove borbene vežbe mogu pružiti uvid u efikasnost „Raptora” tokom multinacionalnih manevara.





F-22 „POJEDEN ZA RUČAK”

Zbog toga su posmatrači obratili posebnu pažnju kada se F-22 suprotstavio nemačkim avionima „Jurofajter tajfun”. Luftvafe je odnela pobedu nad Amerikancima. Nemci su tvrdili da su simulirana obaranja dokazala da su za ručak jeli „salatu od Raptora”.

Piloti iz Nemačke su čak zalepili oznake „Raptora” na trup svojih „Tajfuna” kako bi obeležili te vazdušne pobede.

MOŽDA JE VREME ZA ZAMENU „RAPTORA”

Šta dalje čeka „Raptor”?

Da li ove poteškoće u duelu sa saveznikom dokazuju da F-22 ima dovoljno slabosti koje ukazuju na to da bi ga trebalo zameniti novim lovcem šeste generacije, F-47 NGAD? Možda je to previše kritična procena zasnovana na samo jednoj vazdušnoj vežbi.

Moguće je da su nemački piloti jednostavno bili efikasniji od svojih američkih kolega tokom dvonedeljnih manevara.

Bliska vazdušna borba često zavisi od toga ko je više želi i ko može da dokaže svoju veštinu upravljanja avionom. Možda previše dramatizujemo situaciju oko „Raptora”.





NEMAČKO-AMERIČKI DUEL 2012. GODINE

Da bismo ovo bolje razumeli, moramo se vratiti u 2012. godinu.

Nemci su sa svojim „Jurofajterima” pozvani da učestvuju u vazduhoplovnim vežbama „Red flag” (Red Flag) iznad Aljaske. Luftvafe je za ove vežbe poslao osam aviona „Tajfun” i 150 pripadnika osoblja.

Tokom dve nedelje, oni su izvodili manevre u okviru različitih vrsta zadataka.



Radilo se o borbi u vazduhu (tzv. *dogfight*), i to intenzivnoj. U pojedinim vežbama, nemački piloti koji su upravljali „Jurofajterima” mogli su – u dometu vizuelnog opažanja – da uoče i „obore” „Raptore” koji su nosili spoljne rezervoare za gorivo, što je verovatno umanjivalo njihovu nevidljivost (stelt karakteristike).

VRLINE AVIONA F-22

Iako je F-22 avion pete generacije, „Raptor” deli jednu sličnost sa „Jurofajter tajfunom”, kako navodi Aleks Holings za portal *Sandboxx News*.

Oba aviona su ušla u operativnu upotrebu između 2000. i 2005. godine. Međutim, „Raptor” je bio superioran kada je reč o nevidljivosti.

Ova platforma je takođe mogla da se unapređuje tokom niza godina, što je avionu F-22 obezbedilo dugoročnu upotrebljivost i stvorilo letelicu sposobnu da se razvija u skladu sa vremenom.

Sistemi za fuziju podataka sa senzora i avionika su izvanredni, a piloti imaju visok nivo situacione svesti.

-Kada upravljate ’Raptorom’, ne razmišljate o samom upravljanju avionom, objasnio je pilot F-22 Rendi Gordon na predavanju na MIT-u; -Razmišljate o borbenoj upotrebi ’Raptora’. Samo letenje je u drugom planu, primetio je Holings.

F-22 se odlikuje izuzetnom manevarbilnošću zahvaljujući sistemu za upravljanje vektorom potiska.

Upravo to ga čini odličnim lovcem za blisku borbu u vazduhu. Taj sistem upravljanja vektorom potiska trebalo je da „Raptoru” pruži prednost u zamišljenom sukobu sa nemačkim „Tajfunima”.

-Kao rezultat toga, F-22 spaja dve borbene filozofije: nudi toliki stepen nevidljivosti i situacione svesti da može dobiti većinu borbi pre nego što protivnik uopšte postane svestan njegovog prisustva, a istovremeno poseduje i veoma impresivan skup tradicionalnih karakteristika za blisku borbu, što mu omogućava da se ravnopravno nosi sa najdinamičnijim lovcima prethodne generacije koji su bili pravi ’sportski automobili’ neba, napisao je Holings.



NE TREBA POTCENITI „JUROFAJTER TAJFUN”

Ipak, „Jurofajter tajfun” ima svoje adute.

Ovaj borbeni avion poseduje određene karakteristike nevidljivosti, što je neuobičajeno za lovce četvrte generacije. Efikasnije apsorbuje radarske talase od svojih konkurenata. Domet je vrhunski, baš kao i manevarske sposobnosti.

Čvrstina konstrukcije omogućava mu izvršavanje raznovrsnih zadataka i čini ga sposobnim za blisku vazdušnu borbu, uz podršku odličnih mogućnosti za elektronsko ratovanje i izvođenje manevara sa velikim opterećenjem (visokim G-silama).

„Tajfun” je nešto sporiji od aviona F-22, koji dostiže brzinu od 2,25 Maha.

„Jurofajter” u najboljim uslovima dostiže brzinu od 2 Maha. Ipak, ovaj evropski avion ima bolji odnos potiska i težine, što mu pruža prednost u borbi.





NE TREBA PRETERIVATI

Ne treba pridavati preveliki značaj direktnom odmeravanju snaga tokom vežbe „Red fleg” (Red Flag) 2012. godine.

Piloti „Raptora” su, leteći u zoni vizuelne vidljivosti, verovatno prvi uočili „Jurofajter”, ali iz nekog razloga nisu upotrebili rakete „Sajdvinder” (Sidewinder).

Američki piloti su napravili kobnu grešku, ali to ne znači da F-22 ima bilo kakve probleme. To je prvenstveno bila posledica loše taktike pilota Ratnog vazduhoplovstva.

Zato treba odati priznanje Nemcima. Ipak, oni su leteli bez spoljnog naoružanja ili rezervoara za gorivo.To je poboljšalo njihovu sposobnost izbegavanja radara i pružilo im borbenu prednost. To se može pripisati i određenoj dozi sreće. Po mom mišljenju, F-22 je i dalje superioran avion.

Nemci su imali dobar dan, a Amerikanci ne.

Ipak, Ratno vazduhoplovstvo će pažljivo proučiti ovu lekciju kako bi se osiguralo da avion četvrte generacije ponovo ne bude te sreće.



(19fortyfive.com/Dr Brent M. Istvud)

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