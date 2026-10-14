JOŠ SEDMORICA IZA BRAVE ZBOG UBISTVA BAKIĆA I STOKOVIĆA: Nova hapšenja u istrazi zločina počinjenih u podnožju Avale i u okolini Požarevca

ISTRAGA protiv organizovane kriminalne grupe, kojoj se, pored ostalog, na teret stavljaju i likvidacije Živko Bakićvka Bakića, januara ove godine na Avali i Milana Stokovića, oktobra 2025. na području Požarevca - proširena je na još sedmoricu okrivljenih.

Foto: MUP

Deo njih je danas uhapšen u akciji Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Hapšenja su po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) izvedena na teritoriji Požarevca i Beograda, uz pomoć pripadnika MUP iz ovih gradova. Na prikupljanju dokaza i lociranju osumnjičenih radila je Služba za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenja za opservaciju, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za kriminalističku analitiku.

Uhapšeni su R. Đ. (37), M. I. (26), A. S. (27), A. S. (22), P. M. (27), S. D. (19), svi iz Beograda, kao i N. Ž. (41) iz Požarevca. Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i M. S. (42), koji je u zatvoru u Severnoj Makedoniji, A. B. (23), koji je u pritvoru u Grčkoj, D. T. (23), koji je u pritvoru u Belgiji, A. N. (26), koji je u pritvoru u Srbiji, dok se za jednom osobom intenzivno traga.

Otet, pa mučen u kući strave? PREMA nezvaničnim informacijama, pripadnici ekipe koja je danas razbijena, u okolini Beograda imalu su, navodno, "kuću strave" u jednom prigradskom naselju u podnožju Avale, koja im je bila "tajni štek" za mučenje. Sumnja se da su u toj kući, a navodno je reč o luksuznoj vili, neko vreme držali i mučili Milana Stokovića, koji je otet, a potom brutalno ubijen 14. oktobra prošle godine. U toj kući je obavljen detaljni pretres, prikupljeni su svi tragovi i dokazi i ona je zapečaćena još u martu, kada su uhapšeni prvi pripadnici kriminalne ekipe koja se dovodi u vezu sa likvidacijama Bakića i Stokovića.

Angažovani pripadnici MUP su obavili pretrese na 20 adresa na teritoriji Beograda, Požarevca, Beočina i Smederevske Palanke, a tom prilikom su pronađeni i oduzeti jedan pištolj, 13 metaka, šest noževa, dve teleskopske palice, lisice za vezivanje, GPS uređaj za praćenje, 525.500 dinara, 26.765 evra, 260 američkih dolara, 40 grama kokaina, 200 grama marihuane, tri vozila, šest ručnih satova poznatih robnih marki, kao i drugi predmeti.

Sada se uhapšenima na teret stavlja udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti privedeni u JTOK na saslušavanje.

Foto: Printskrin Mesto ubistva Bakića

I dok se o Živku Bakiću, kome se sudilo u Specijalnom sudu u Beogradu, pod optužbom da je organizator kriminalne grupe koja je krijumčarila velike količine kokaina iz Južne Amerike mnogo toga zna, javnost je za Milana Stokovića čula tek kada je policija saopštila da je brutalno ubijen.

Prema do sada poznatim detaljima, Stoković je namamljen i otet na današnji dan, 14. oktobra prošle godine, ubijen hicem u glavu, a potom prebačen na područje Požarevca. Pet dana kasnije, 19. oktobra, u šumama između sela Rečica i Rama, policija je na delu zatekla policijskog inspektora N. Ž. i meštanina M. S. kako kopaju rupu, odnosno raku.

Bakić usmrćen u šetnji PRVI osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića uhapšen je desetak dana posle zločina. A. D. (35) se krio se u štek-stanu na Voždovcu, gde je lociran i gde su mu stavljene lisice na ruke. Prema poslednjim informacijama, Bakić, koji je bio u kućnom pritvoru i sa nanogvicom, izašao je u šetnju i ubijen nedaleko od kuće. Sumnja se da ga je u klopku namamio čovek sa kojim je izvesno vreme proveo u pritvoru Centralnog zatvora. Foto: Privatna arhiva - Bakić je glavom platio krađu kokaina, odnosno novca od narkotika - kaže naš sagovornik blizak istrazi. - Njegovi poslovni partneri su, zahvaljujući dokazima prikupljenim preko skaj-aplikacije, shvatili da ih je on potkradao. Izdaja i nefer postupanje se u tim poslovima ne praštaju.

Pored njih su zatečene lopate, 24 litra sone kiseline, kao i 50 kilograma kreča. Odmah se posumnjalo da je neko trebalo da bude tu zakopan, kao i da se uklone tragovi. Nedaleko odatle su nađeni ostaci zapaljenog tela. DNK analiza je pokazala da je reč o Milanu Stokoviću iz Zemuna, čiji je otac prijavio njegov nestanak, a policiji je ispričao da se njegov sin kretao u "opasnom društvu".

To opasno društvo, kako sumnja policija, odnosilo se na saradnju sa kriminalnom grupom vračarci. Pored toga, Stoković je bio blozak i sa Tadijom Pantićem, jednim od vođa navijača iz Zemuna, koji je ubijen posle samo mesec dana - 22. novembra.

Foto: Printskrin Mesto ubistva Stokovića

- Radna verzija ovih zločina, posebno kada je reč o motivu, jeste činjenica da su povezani sa rasturanjem narkotika, kao i da su drogu nabavljali od "vračaraca" - navodi izvor blizak MUP. - U jednom trenutku, obojica, nezavisno jedan od drugog, a moguće je i da su se dogovorili, odbijali su da plate rasturenu drogu, već su novac zadržali. Tada je za obojicu izdat nalog da se ubiju. Sve se ovo proverava, ali prikupljeni dokazi ukazuju na ovaj pravac u istrazi.

Stokovića mučili, ubili, pa zapalili Foto: Privatna arhiva KAKO se sumnja, pripadnici kriminalne grupe su Stokovića oteli, mučili i ubili, a potom njegovo telo prevezli u selo Lučice blizu Velike Morave, gde je zakopano i posuto krečom. Nekoliko dana kasnije, telo su, navodno, otkopala trojica pripadnika klana, pokrila automobilskim gumama i zapalila kako bi uništili sve tragove.

Za ubistvo Pantića vrlo brzo, krajem januara ove godine, uhapšen je P. F. (18), koji je nađen u štek-stanu, a iza rešetaka su se našla još trojica njegovih saučesnika.

- Za brutalne likvidacije u poslednje vreme su angažovani jedva punoletni izvršioci - navodi naš sagovornik. - Plate ih određenom količinom narkotika i nekoliko hiljada evra. U poslednje vreme, imali smo podatak da je za jedno ubistvo izvršilac uzeo hiljadu evra.