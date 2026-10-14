Novosti u Luganu: Zavirite u stadion na kom će Zvezda igrati istorijski meč (VIDEO)

Crveno-beli će gostovati na novoj "AIL Areni".

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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak gostuju Luganu u okviru 1. kola Lige konferencije (18.45, Arena premijum 1, RTS 2), u utakmici koja će biti upisana u istoriju švajcarskog kluba. Duel se igra na novoj "AIL Areni", stadionu koji je otvorio novo poglavlje u istoriji Lugana i na kojem će evropski fudbal dobiti posebnu dimenziju.

Ekipa "Novosti" nalazi se na licu mesta, gde će crveno-beli odmeriti snage sa domaćinom na zdanju koje je zamenilo čuveni Kornaredo. Posle 75 godina na starom stadionu, Lugano je dobio novi dom, a susret sa srpskim šampionom predstavlja važan trenutak za klub i njegove navijače.

"AIL Arena" deo je velikog sportskog projekta grada Lugana, koji obuhvata i sportsku halu i druge prateće sadržaje. Novi stadion ima nešto više od 8.000 mesta za međunarodne utakmice, a njegov moderan izgled predstavlja veliki iskorak u odnosu na prethodno zdanje.

Posebnu težinu ovom susretu daje činjenica da je Lugano ranije evropske utakmice morao da igra van svog grada, između ostalog i u Tunu. Sada će evropsku scenu ponovo imati pred svojim navijačima, i to protiv Crvene zvezde.

Za domaćina je ovo mnogo više od obične utakmice. Prvi evropski izazovi na novom stadionu označavaju početak nove ere, dok će crveno-beli pokušati da pokvare slavlje Švajcarcima i ostvare rezultat koji bi im mnogo značio u evropskoj sezoni.

Ekipa "Novosti" donosi vam pogled iz Lugana na stadion na kojem će biti odigran ovaj istorijski susret.