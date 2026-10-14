Fudbal

Novosti u Luganu: Zavirite u stadion na kom će Zvezda igrati istorijski meč (VIDEO)

М. М.

14. 10. 2026. u 19:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crveno-beli će gostovati na novoj "AIL Areni".

Новости у Лугану: Завирите у стадион на ком ће Звезда играти историјски меч (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak gostuju Luganu u okviru 1. kola Lige konferencije (18.45, Arena premijum 1, RTS 2), u utakmici koja će biti upisana u istoriju švajcarskog kluba. Duel se igra na novoj "AIL Areni", stadionu koji je otvorio novo poglavlje u istoriji Lugana i na kojem će evropski fudbal dobiti posebnu dimenziju.

Ekipa "Novosti" nalazi se na licu mesta, gde će crveno-beli odmeriti snage sa domaćinom na zdanju koje je zamenilo čuveni Kornaredo. Posle 75 godina na starom stadionu, Lugano je dobio novi dom, a susret sa srpskim šampionom predstavlja važan trenutak za klub i njegove navijače.

"AIL Arena" deo je velikog sportskog projekta grada Lugana, koji obuhvata i sportsku halu i druge prateće sadržaje. Novi stadion ima nešto više od 8.000 mesta za međunarodne utakmice, a njegov moderan izgled predstavlja veliki iskorak u odnosu na prethodno zdanje.

Posebnu težinu ovom susretu daje činjenica da je Lugano ranije evropske utakmice morao da igra van svog grada, između ostalog i u Tunu. Sada će evropsku scenu ponovo imati pred svojim navijačima, i to protiv Crvene zvezde.

Za domaćina je ovo mnogo više od obične utakmice. Prvi evropski izazovi na novom stadionu označavaju početak nove ere, dok će crveno-beli pokušati da pokvare slavlje Švajcarcima i ostvare rezultat koji bi im mnogo značio u evropskoj sezoni.

Ekipa "Novosti" donosi vam pogled iz Lugana na stadion na kojem će biti odigran ovaj istorijski susret.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina