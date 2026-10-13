BORBA ZA SRBIJU SE NASTAVLJA: Vučić večeras u 18 časova u Zaječaru šalje važne poruke građanima

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, najavio je dolazak u Zaječar, gde će danas biti održan skup njegove izborne liste.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Vidimo se u 18 časova u Zaječaru! - poručio je Vučić u objavi na Instagramu.

Događaj je zakazan u Hali sportova "Timok", a pored političkog dela, posetioce očekuje i muzički program koji počinje sat vremena ranije, u 17 časova.

Na bini će se smenjivati poznata imena domaće muzičke scene - Ana Bekuta, Darko Lazić, Nadežda Biljić i sestre Gobović.

Centralni deo skupa biće obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio predstavljanje planova za razvoj istočne Srbije.

U fokusu će, prema najavi organizatora, biti privreda, infrastruktura, nove investicije i poboljšanje uslova života građana.

Zaječar će tako danas biti mesto okupljanja građana iz različitih delova Srbije, a ostaje da se vidi koje će poruke obeležiti večerašnji skup.