BORBA ZA SRBIJU SE NASTAVLJA: Vučić večeras u 18 časova u Zaječaru šalje važne poruke građanima
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, najavio je dolazak u Zaječar, gde će danas biti održan skup njegove izborne liste.
- Vidimo se u 18 časova u Zaječaru! - poručio je Vučić u objavi na Instagramu.
Događaj je zakazan u Hali sportova "Timok", a pored političkog dela, posetioce očekuje i muzički program koji počinje sat vremena ranije, u 17 časova.
Na bini će se smenjivati poznata imena domaće muzičke scene - Ana Bekuta, Darko Lazić, Nadežda Biljić i sestre Gobović.
Centralni deo skupa biće obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio predstavljanje planova za razvoj istočne Srbije.
U fokusu će, prema najavi organizatora, biti privreda, infrastruktura, nove investicije i poboljšanje uslova života građana.
Zaječar će tako danas biti mesto okupljanja građana iz različitih delova Srbije, a ostaje da se vidi koje će poruke obeležiti večerašnji skup.
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