KOLIKA RAZLIKA U KURSU JE DOZVOLJENA? NBS podsetila menjačnice na važno pravilo
MENjAČKO tržište u Srbiji je stabilno i dobro snabdeveno evrom, objavila je Narodna banka Srbije navodeći da svakodnevno prate kretanja na deviznom tržištu i podatke o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca ovlašćenih menjača.
Centralna banka Srbije podseća da raspolaže odgovarajućim mehanizmima za reagovanje u slučaju eventualnih poremećaja na tržištu.
- NBS će u okviru svoje nadležnosti i u narednom periodu nastaviti da prati kretanja na deviznom tržištu i da u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, kontroliše formiranje i primenu kursa u menjačnicama radi zaštite građana i finansijske stabilnosti - objavila je NBS na svom sajtu.
Podsećaju i da je Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova propisano da u kursnoj listi ovlašćenog menjača, kupovni i prodajni kurs po jedinici strane valute - evra, mora da bude u propisanom rasponu od ±1,25 odsto u odnosu na zvanični srednji kurs NBS.
(Bizportal)
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