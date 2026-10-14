KOŠARKAŠKI FIKS: Hapoel i Bešiktaš igraju na poen više!
Meč 5. kola Evrolige između Hapoel Tel Aviva i Bešiktaša, koji se igra na neutralnom terenu u Sofiji (Bugarska), idealan je za tipovanje na veći broj poena od ponuđene granice
Oba tima se na startu nove evroligaške sezone (obe ekipe imaju skor 2-2) oslanjaju na strahovit ofanzivni potencijal i brzu igru na posed više.
Bešiktaš u dosadašnjem toku takmičenja prosečno postiže čak 94.2 poena po meču, dok prima 92.0 poena. Ekipa Dušana Alimpijevića igra izuzetno dinamičnu košarku sa brzim završnicama.
Hapoel Tel Aviv prosečno beleži 87.2 poena u napadu, a defanzivno dopušta protivnicima 89.2 poena po utakmici. Kada se saberu njihovi proseci, dobija se brojka koja daleko prebacuje granicu od 176.5 poena.
U redovima oba tima nalaze se elitni poenteri i nekadašnje NBA zvezde koje garantuju efikasnost. Napad Hapoela predvode fantastični Elajdža Brajant (trenutno prvi u ligi po indeksu korisnosti sa 26.8), Vasilije Micić koji polako hvata ritam, spoljna linija sa Antonijom Blejknijem (16.3 poena po meču) i dominantni centar Den Oturu u reketu.
Glavna violina Bešiktaša je neumoljivi Skoti Vilbekin koji postiže 18.3 poena po utakmici i lider je lige sa 3.8 ubačenih trojki po meču. Pored njega, veliku opasnost spolja predstavljaju Entoni Braun i Devon Dotson.
Hapoel u ovaj meč ulazi ozbiljno oslabljen na odbrambenom planu. Trener Dimitris Itudis ne može da računa na povređene defanzivce i važne rotacione igrače kao što su Tajler Enis, Džejkob Topin, Amir Kofi, Tomer Ginat, dok je van tima i Tamir Blat. Sa skraćenom rotacijom i odsustvom defanzivnih specijalaca, Hapoel će morati da traži pobedu kroz brži ritam i poen više. S druge strane, Bešiktaš igra bez Sisokoa i Džefriza.
Iako je ovo prvi zvanični duel ova dva kluba u Evroligi, oni imaju bogatu istoriju iz prethodnih sezona u Evrokupu gde su njihovi mečevi uvek prštali od poena. Poslednji odigrani meč završen je ubedljivim rezultatom 109:101 u korist Hapoela, što jasno pokazuje da stil igre ovih trenera i ekipa teži ka efikasnosti na obe strane terena.
NAŠ TIP: 176,5+
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