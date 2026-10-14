Liga šampiona: Spektakl LASK-a i Liverpula, Fejenord na "tiganju" savladao Komo

Odigrana su dva meča Lige šampiona koja su počela od 18.45.

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Fudbaleri Liverpula gostovali su LASKU iz Linca u 2. kolu Lige šampiona sa ubedljivih 3:6.

Spektakularan meč odigran je u Austriji. Gosti iz Engleske načeli su mrežu gostiju u 22. preko bivšeg igrača Barselone Ronalda Arauha. Do 37. minuta redsi su vodili sa 0:3, a dvostruki strelac bio je Bredli Barkola.

U drugom poluvremenu je viđen još skektakularniji fudbal, a obe ekipe su uspele u tom periodu da postignu po tri pogotka.

Frimpong je u 51. minutu povećao prednost gostiju na velikih 0:4, da bi Ljubičić u 63. postigao prvi pogodak za austrijsku ekipu. Liverpul je odmah imao dvostruki odgovor, prvo je Barkola postigao svoju treći gol na meču i tako upisao het-trik u 66. minutu, da bi u pogodio i Koumas.

LASK nije klonuo duhom nakon velike prednosti gostiju od 1:6, pa je u razmaku od samo tri minuta dva puta tresao mrežu gostiju preko Flakera.

Nakon dva odigrana kola Liverpul je maksimalan sa šest bodova, dok je LASK i dalje bez bodova.

U drugom meču od 18.45 časova Fejenord je savladao Komo sa 3:2.