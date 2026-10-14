Stigle loše vesti za Novaka Đokovića iz Šangaja
Novak Đoković se suočava sa ozbiljnim komplikacijama u borbi za plasman na Završni masters u Torinu.
Nakon ranog završetka učešća na turniru u Šangaju, srpski teniser je osvojio svega 10 bodova, što je ozbiljno ugrozilo njegovu poziciju na ATP listi, deseto mesto.
S obzirom na to da je Janik Siner zvanično potvrdio da preskače Torino, granica za plasman se pomerila na 9. mesto, ali Novaka sada direktno ugrožavaju rivali koji i dalje sakupljaju bodove u Kini.
Naime, Đoković je na desetom mestu sada sa 2,840 bodova, ali i za njega je odmah Rafael Hodar. Mlađani Španac ima samo 131 bod zaustatka u odnosu na Srbina. Moći će to da nadoknadi već u Šangaju, pošto se plasirao u četvrtfinale pretposlednjeg masters u sezoni, posle još jednog uzbudljivog meča i velike pobede protiv Botika van de Zandshulpa rezultatom 6:7 (4), 6:4, 6:2.
Hodaru će narednir rival biti Kasper Rud. Ako Rafa bude dobio taj meč, i on će zaobići Novaka.
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