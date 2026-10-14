Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О.М.

14. 10. 2026. u 08:57

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/Martin Rickett/PA via AP

Sreda

14.30 Povaska Bistrica - Košice GG (1,43)

15.00 Aston vila - Fenerbahče GG (1,40)
22.00 Itihad Rijadi Tanger - Magreb de Fes GG (2,10)

Ukupna kvota: 4,20

 

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