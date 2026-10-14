OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
14.30 Povaska Bistrica - Košice GG (1,43)
22.00 Itihad Rijadi Tanger - Magreb de Fes GG (2,10)
Ukupna kvota: 4,20
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