Tako blizu, a tako daleko... Spartak promašio šut za pobedu
Subotičani su sada na 1:1 u FIBA Ligi šampiona.
Košarkaši Spartaka poraženi su u Subotici od ekipe Hapoel Holona, u utakmici drugog kola FIBA Lige šampiona - 86:84.
Počeli su izabranici Vladimira Jovanovića idealno sezonu u Evropi. Rutinski su savladali Vehtu u prvoj rundi, bili blizu i druge pobede, ali su na kraju ostali praznih ruku dok Izraelci nose dva boda kući.
Na ishod meča je ponajviše uticala prva deonica, koju su gosti dobili 27:14. Tu prednost praktično nisu uspustili do kraja, ali se srpski predstavnik nije dao. Smanjivao je vođstvo rivala i već je na poluvremena bilo svega pet poena razlike.
Usledila je egal treća deonica, da bi početkom četvrte gosti ponovo otišli na nešto osetniju prednost - konkretno na plus devet (70:79). Do kraja meča su uspeli košarkaši Hapoela sačuvaju prednost i slave sa 86:84, pošto je Pitkins promašio šut za pobedu u poslenjem napadu.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Sanogo sa 28 poena, Amir je dodao 15, Medford 11, Soareš 10. U Spartaku se istakao Pitkins sa 19 poena, Drobnjak je imao 15, Nikolić 13, Jeremić 11.
Spartak je sada na 1:1 u Ligi šampiona, isti učinak ima i Hapoel, za razliku od Šolea (2:0) i Vehte (0:2).
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