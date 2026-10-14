STIŽE NAM "PRVA PLATA ISTOKA"! Vučić saopštio važne vesti u Zaječaru: Najavio veliki projekat i dao jasno obećanje svom narodu
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić najavio je sinoć u Zaječaru poseban program za zapošljavanje u Istočnoj Srbiji.
- Napravićemo "prvu platu istoka", tako se zove taj posebni program, podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, da prvi posao dobiju u svom kraju, i mi ćemo za to, kao država, da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Onaj ko hoće da zaposli prvi put radnika, dobiće posebne subvencije, mnogo veće subvencije nego u drugim krajevima Srbije, posebno nego u razvijenijim krajevima Srbije - rekao je Vučić.
Dodao je i to da je sa timom pripremao sam jedan potpuno novi program za istok.
- Mislim da smo dosta uradili, i sa druge strane nismo dovoljno. I, hm, sam sam kriv zbog toga što neka obećanja nisu ispunjena, ali vam garantujem da će 2 velika obećanja, i to je mnogo novca, videćete kad izračunate, to će biti preko 60 miliona evra, govorim o samom Zaječaru. Reč je o domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u zaječarskoj bolnici, to je potpuno novo, mora da bude. I to ćemo da rešimo koliko sledeće godine. Kriv sam i za srednjoškolski centar, zato što je 4 ili 5 škola u srednjoškolskom centru i košta preko 30 miliona evra, i taj novac ćemo naći, jer sam rekao, i za zdravstvo, i za naše škole i vrtiće, biće dovoljno novca, i sve ćemo morati da rešimo u naredne 4 godine, ne duže od toga, na nivou cele Srbije - rekao je on.
Politika van škola i fakulteta!
Aleksandar Vučić poslao je sa skupa u Zaječaru oštru poruku o ulozi politike u obrazovnim ustanovama.
- Neće više naši fakulteti i naše škole biti opštinski odbori i stecišta političkih stranaka - rekao je.
Kako je poručio, škole i fakulteti moraju biti namenjeni učenju i obrazovanju.
- To će biti mesto za učenje za našu decu, za naše đake i za naše studente - rekao je Vučić.
- Politika van škola, van fakulteta. Kome se ne sviđa, neka radi nešto drugo. Kraj priče - Vučić je ovu poruku nazvao čvrstim obećanjem i dodao:
- Ne dam da nam unište decu, ne dam da nam unište budućnost.
Sve detalje o skupu možete pročitati u našoj odvojenoj vesti KLIKOM OVDE!
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