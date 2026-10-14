Zvezdin povratak u Evroligu sa stilom: Ekipa Marine Maljković deklasirala rivala
Najefikasnija igračica u timu Zvezde bila je Destani Henderson sa 18 poena.
Košarkašice Crvene zvezde savladale su ekipu Mehelena u Hali sportova Ranko Žeravica, u okviru prvog kola B grupe Evrolige - 89:56 (25:16, 13:11, 28:14, 23:15).
Bio je ovo prvi meč u eliti za crveno-bele košarkašice još od 1990. godine i one su se vratile sa stilom, ubedljivim i sigurnim trijumfom na domaćem terenu.
I jesu važile izabranice Marine Maljković za velikog favorita, što su tokom čitavog meča opravdavale. Već posle 10 minuta košarke su napravili osetniju prednost, da bi tokom treće četvrtine poptuno slomile rivala. No, nisu se opuštale u nastavku, te su uspele dodatno uvećaju prednost.
Najefikasnija igračica u timu Zvezde bila je Destani Henderson sa 18 poena, dok je povratnica iz NBA lige Anđela Dugalić ubacila 15. Dorijan Dahan Sujić je ubacila 14, a Artemis Spanu 12, koja je upisala i 10 skokova.
U narednoj rundi tim Marine Maljković gostuje u Italiji ekipi Berete (22. oktobar), a zatim i Galatasaraju u Istanbulu (29. oktobar).
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