TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

О. М.

14. 10. 2026. u 09:18

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ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Federico Pestellini / PsnewZ / Profimedia

 

 

Tiket ostalih sportova

10.30 Sidnej kings - NZ Brejkers D+100,5 (1,97)

13.10 Poul - Barks +19,5 (1,35)
20.45 Pariz - Virtus +175,5 (1,66)
Ukupna kvota: 4,41

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