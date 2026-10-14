SENZACIJA - Arina Sabalenka ispala u drugom kolu!
Spasila je Beloruskinja čak sedam meč lopti, ali je na kraju ipak poklekla i ispala već na samom startu turnira.
Američka teniserka En Li, 31. igračica sveta, pobedila je Arinu Sabalenku sa 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) u drugom kolu turnira u Vuhanu, posle dva sata i 28 minuta borbe.
Sabalenka, koja je donedavno bila prva teniserka sveta, tako je nakon poraza u drugom meču u Pekingu doživela novu eliminaciju na azijskoj turneji već na svojoj prvoj prepreci pošto je bila slobodna u prvom kolu.
Beloruskinja je u drugom setu vodila sa 4:2, ali je potom izgubila devet od narednih 11 gemova i dovela se u veoma težak položaj. Pri rezultatu 2:5 u odlučujućem setu uspela je da spasi pet meč lopti, a zatim i da vrati brejk.
Sabalenka je u nastavku ponovo bila pod pritiskom, uz više od 40 neiznuđenih grešaka, ali je uspela da odbrani još dve meč lopte i izbori taj-brejk.
U odlučujućem delu meča povela je nakon mini-brejka, ali je Li preokrenula rezultat i stigla do 6:3. Beloruska teniserka spasila je još dve meč lopte, ali je Amerikanka iskoristila desetu priliku za pobedu za konačnih 7:5 u taj-brejku.
Li je tako izborila plasman u naredno kolo gde je čeka Dženis Tjen.
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