GOTOVO! Vratio se Nenad Lalatović

Promocija novog-starog šefa struke zakazana je za sutra u 13.00.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Srpski trener Nenad Lalatović navodno je već sve dogovorio sa Novim Pazarom i očekuje se da već sutra zvanično postane novi šef stručnog štaba kluba kraj Jošanice.

Rastali su se Pazarci sa Strahinjom Pandurovićem posle poraza u Humskoj od Partizana i odmah krenuli u potragu za novim strategom.

Očekivano, među glavnim kandidatima spominjali su se Nenad Lalatović i Tomislav Sivić, a kako javlja "Meridian sport", plavo-beli uspeli su da pronađu zajednički jezik sa Lalatovićem i dogovore saradnju.

Isti izvor navodi da je predstavljanje novog-starog šefa struke zakazano za sutra, u četvrtak, od 13.00 na stadionu u Novom Pazaru.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Popularni Lalat je poslednji mandat imao upravo kraj Jošanice.

I imao je vrlo dobre rezultate i prošlu takmičarsku godinu je završio na petom mestu Superlige Srbije. Uprava kluba predvođena generalnim sekretarom Fikretom Međedovićem želela je da ga sačuva i za narednu sezonu, ali do dogovora nije došlo.

Ipak, nekoliko meseci kasnije klima se očigledno promenila i Nenad Lalatović će ponovo voditi Pazarce sa klupe.

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