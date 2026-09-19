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TIP PREDLAŽE - HOLANDIJA 1: Den Hag „tvrđava“ za davljenike

Ж. Урошевић

19. 09. 2026. u 13:12

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* Vreme je da NEC živne

ТИП ПРЕДЛАЖЕ - ХОЛАНДИЈА 1: Ден Хаг „тврђава“ за дављенике

ANP / Sipa USA / Profimedia

SUBOTA, 

DEN HAG - KAMBUR 1

Sparta - Herenven X

Ajaks - Ekscelzior 3+

Viljem - Fortuna X2

NEDELjA, 

Fejenord - Utreht GG&3+

AZ Alkmar - Telstar 1

Tvente - PSV 4+

NEC - G. A. IGLS 1

Fiks kola je kec na Den Hag, koji je poslednji, a po kvalitetu ne zaostaje mnogo za rivalom iz Kambura u čijem je društvu dospeo do elite. Posle lošeg otvaranja sezone, teren ovog kluba ponovo bi mogao da postane neosvojiva tvrđava, bar za one klubove koji pripadaju grupi lošijih.

Od dve utakmica na domaćem stadionu, NEC nijednu nije rešio u svoju korist. Vreme je da tim Dušana Tadića obraduje svoje navijače protiv Go Ahed Iglsa.

Groningen četiri kola nema pobedu, u goste mu dolazi davljenik Cvole, protiv koga će osvojiti bar bod.

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