"Nemamo pravo da se vadimo": Marko Neđić ovako najavio duel Zvezda - Radnički

Fudbalski klub Radnički gostovaće u desetom kolu Superlige Srbije ekipi Crvene zvezde. Očekivanja od naredne utakmice izneli su šef stručnog štaba Marko Neđić i igrač Stefan Nikolić.

FOTO: Ataimages/Radule Perišić

„Kao što sam govorio i do sada nemamo pravo da se nešto tu vadimo ili pričamo mnogo o Crvenoj zvezdi. Znamo svi da realno oni imaju najveći kvalitet u našoj ligi. Čak i kada možda ne igraju dobro, presudi taj individualni kvalitet. Mi želimo da budemo konkurentni, da se prikažemo u dobrom svetlu, da se nadigravamo, zašto da ne, i, naravno, da probamo izvučemo što bolji rezultat“, govori Marko Neđić.

Neđić je govorio i o sistemu koji preferira novi trener Crvene zvezde.

„Ima specifičnu postavku, volim trenere koje imaju svoju filozofiju i ne odstupaju od nje. Nije lako ni spremiti ekipu, pogotovo zbog velikog rostera koji Zvezda ima. Imaju kvalitetne igrače na svakoj poziciji, bukvalno svaku utakmicu krene drugi igrač. Verovatno se i trener Zvezde još uvek upoznaje sa svim igračima, traži idealnih jedanaest. Svakako da znamo šta Zvezda hoće i kako hoće da igra. Ipak, sve i da se „pročita“ nešto, taj individualni kvalitet može da donese benefite. Svakako da i kroz taj sistem ima dosta nekih propusta u defanzivi. Gledali smo, analizirali i spremali se. Naše je da igramo, ispoštujemo ono što smo se dogovorili, pa neka pobedi ekipa koja je bolja u datom momentu“, ističe Neđić.

Igrač Stefan Nikolić istakao je da mečevi poput ovog, kakav je sa Crvenom zvezdom, mogu biti samo motiv više za tim.

„Protiv večitih rivala motiv je uvek maksimalni. Mi smo radili jako prošle nedelje, svako je dao sto odsto na treningu. Svako maksimum od svojih mogućnosti. Idemo na Marakanu, znamo kako je tamo. Nadamo se da ćemo se vratiti sa dobrim rezultatom. Borićemo se od prvog do poslednjeg minuta i trudićemo se da ispoštujemo zahteve trenera. Ako ispoštujemo sve što se traži od nas, mislim da možemo da ostvarimo povoljan rezultat“, kazao je Nikolić.

Utakmica, Crvena zvezda – Radnički Niš, biće odigrana u nedelju 20. septembra u 19 sati. Glavni sudija biće Novak Simović.

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