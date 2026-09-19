KO SU BLOKADERI NA LISTI? Radomir Saičić - Jedan je od kreatora lažne afere „zvučni top“
RADOMIR Saičić, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Etičke komisije tog fakulteta, našao se na tzv „studentskoj listi“, poznat po ulozi običnog obezbeđenja na blokaderskim skupovima.
Jedan je od kreatora lažne afere „zvučni top“, kada je 15. marta 2025. godine koordinišući obezbeđenje protesta dao znak blokaderima da poskidaju zelene prsluke i razbeže se, što je izazvalo masovnu paniku.
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