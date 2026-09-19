Politika

KO SU BLOKADERI NA LISTI? Radomir Saičić - Jedan je od kreatora lažne afere „zvučni top“

V.N.

19. 09. 2026. u 12:26

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RADOMIR Saičić, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Etičke komisije tog fakulteta, našao se na tzv „studentskoj listi“, poznat po ulozi običnog obezbeđenja na blokaderskim skupovima.

КО СУ БЛОКАДЕРИ НА ЛИСТИ? Радомир Саичић - Један је од креатора лажне афере „звучни топ“

Foto: Printskrin

Jedan je od kreatora lažne afere „zvučni top“, kada je 15. marta 2025. godine koordinišući obezbeđenje protesta dao znak blokaderima da poskidaju zelene prsluke i razbeže se, što je izazvalo masovnu paniku.

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