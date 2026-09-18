DOMAĆINIMA 9,5 MILIONA DINARA: Značajna podrška vrnjačke opštine razvoju lokalnog agrara
U skladu sa Programom podrške razvoju poljoprivrede u 2026. godini, u opštinskom budžetu Vrnjačke Banje opredeljeno je 9,5 miliona dinara za subvencionisani podsticaj investicija u fizičku imovinu registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
Posle Javnog konkursa, ugovori o subvencijama zaključeni su sa 175 ovdašnjih poljoprivrednika, a najveće interesovanje vladalo je za podizanje novih i obnovu postojećih, višegodišnjih zasada voća i povrća, kao i za nabavku nabavku kvalitetnih priplodnih grla, popljprivrednih mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje.
- Važan je kontinuitet ulaganja, jer ovim subvencijama pomažemo proizvođačima da povećaju broj grla, nabave mehanizaciju ili povećaju i obnove zasade. Svesni smo da poljoprivredna proizvodnja zavisi i od tržišta i da ima uspone i padove, zato je podrška lokalne samouprave i države važna kako bi proizvođači imali veću sigurnost – kaže Boban Đurović, predsednik Opštone Vrnjačka Banja.
Vrnjačka lokalna samouprava je u pojedinačnim iznosima od 40.000-50.000 dinara finasijski podržala i 15 ovdašnjih proizvođača kornišona sa ciljem da stablizuju svoju delatnost.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ISKLjUČENjA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Golupca
17. 09. 2026. u 14:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)