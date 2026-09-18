DOMAĆINIMA 9,5 MILIONA DINARA: Značajna podrška vrnjačke opštine razvoju lokalnog agrara

U skladu sa Programom podrške razvoju poljoprivrede u 2026. godini, u opštinskom budžetu Vrnjačke Banje opredeljeno je 9,5 miliona dinara za subvencionisani podsticaj investicija u fizičku imovinu registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

G.Šljivić

Posle Javnog konkursa, ugovori o subvencijama zaključeni su sa 175 ovdašnjih poljoprivrednika, a najveće interesovanje vladalo je za podizanje novih i obnovu postojećih, višegodišnjih zasada voća i povrća, kao i za nabavku nabavku kvalitetnih priplodnih grla, popljprivrednih mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje.

G.Šljivić

- Važan je kontinuitet ulaganja, jer ovim subvencijama pomažemo proizvođačima da povećaju broj grla, nabave mehanizaciju ili povećaju i obnove zasade. Svesni smo da poljoprivredna proizvodnja zavisi i od tržišta i da ima uspone i padove, zato je podrška lokalne samouprave i države važna kako bi proizvođači imali veću sigurnost – kaže Boban Đurović, predsednik Opštone Vrnjačka Banja.

Vrnjačka lokalna samouprava je u pojedinačnim iznosima od 40.000-50.000 dinara finasijski podržala i 15 ovdašnjih proizvođača kornišona sa ciljem da stablizuju svoju delatnost.