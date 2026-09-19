NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…

Crnogorski fudbal već dugo predstavlja jedno od tržišta koje prate najveći klubovi sa prostora bivše Jugoslavije, a novo ime koje je privuklo pažnju je 17-godišnji Petar Vujović.

FOTO: Iks/Printskrin/@FK_Buducnost_PG

Mladi vezista Budućnosti napravio je veliki iskorak u seniorskom fudbalu. Nakon što je 14. septembra postigao prvenac u pobedi nad Mladosti, samo četiri dana kasnije ponovo je zatresao mrežu – ovog puta protiv Petrovca. Bio je to njegov drugi seniorski pogodak u samo četiri dana.

Vujović je protiv Petrovca pokazao i ono što posebno može da privuče pažnju skauta – prodor kroz odbranu i odličnu realizaciju, kojom je otvorio drugo poluvreme. Crnogorski mediji ističu da je reč o fudbaleru koji je još uvek tinejdžer, ali koji se sve ozbiljnije nameće u seniorskoj konkurenciji.

Rođen je 11. avgusta 2009. godine, igra na poziciji veznog igrača, prošao je reprezentativne selekcije Crne Gore, a ove godine bio je deo generacije koja je nastupila na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina.

Zanimljivo je da je Budućnost još početkom godine procenila njegov potencijal i sa njim potpisala prvi profesionalni ugovor. Tada je Vujović zajedno sa Petrom Jašovićem i Matijom Rakčevićem priključen prvom timu na pripremama u Španiji.

Nova škola i stara škola u paketu - Petar Vujović, Danilo Vukanić, Momčilo Raspopović i Milan Vušurović u akciji 🟦⬜️ pic.twitter.com/QNNb1f3EO6 — FK Budućnost PG (@FK_Buducnost_PG) September 19, 2026

Sada, posle dva gola u četiri dana, logično se nameće pitanje: da li je u Podgorici stasao novi fudbaler koji bi uskoro mogao da bude zanimljiv i Crvenoj zvezdi i Partizanu?

Za sada nema potvrde da su večiti rivali uopšte “zagrizli za njega”. Međutim, upravo ovakvi igrači mogu da budu interesantni najvećim klubovima regiona – mladi su, već igraju seniorski fudbal i imaju reprezentativno iskustvo.

Za Zvezdu i Partizan posebno može biti interesantno to što Vujović nije samo omladinski projekat. Sa 17 godina već dobija ozbiljnu minutažu u Budućnosti i počeo je da se upisuje u listu strelaca u seniorskoj konkurenciji. Takođe, lako može da postane bonus igrač za budućnost.

Sam Vujović je posle prvenca poručio da mu je pogodak velika motivacija i da veruje da je to tek početak. Uz napomenu da mu je Lionel Mesi uzor.

Ako nastavi ovim tempom, pitanje više neće biti samo koliko može da napravi u Budućnosti, već i ko će prvi iz Srbije krenuti po novog crnogorskog tinejdžerskog bisera.

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