NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…
Crnogorski fudbal već dugo predstavlja jedno od tržišta koje prate najveći klubovi sa prostora bivše Jugoslavije, a novo ime koje je privuklo pažnju je 17-godišnji Petar Vujović.
Mladi vezista Budućnosti napravio je veliki iskorak u seniorskom fudbalu. Nakon što je 14. septembra postigao prvenac u pobedi nad Mladosti, samo četiri dana kasnije ponovo je zatresao mrežu – ovog puta protiv Petrovca. Bio je to njegov drugi seniorski pogodak u samo četiri dana.
Vujović je protiv Petrovca pokazao i ono što posebno može da privuče pažnju skauta – prodor kroz odbranu i odličnu realizaciju, kojom je otvorio drugo poluvreme. Crnogorski mediji ističu da je reč o fudbaleru koji je još uvek tinejdžer, ali koji se sve ozbiljnije nameće u seniorskoj konkurenciji.
Rođen je 11. avgusta 2009. godine, igra na poziciji veznog igrača, prošao je reprezentativne selekcije Crne Gore, a ove godine bio je deo generacije koja je nastupila na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina.
Zanimljivo je da je Budućnost još početkom godine procenila njegov potencijal i sa njim potpisala prvi profesionalni ugovor. Tada je Vujović zajedno sa Petrom Jašovićem i Matijom Rakčevićem priključen prvom timu na pripremama u Španiji.
Sada, posle dva gola u četiri dana, logično se nameće pitanje: da li je u Podgorici stasao novi fudbaler koji bi uskoro mogao da bude zanimljiv i Crvenoj zvezdi i Partizanu?
Za sada nema potvrde da su večiti rivali uopšte “zagrizli za njega”. Međutim, upravo ovakvi igrači mogu da budu interesantni najvećim klubovima regiona – mladi su, već igraju seniorski fudbal i imaju reprezentativno iskustvo.
Za Zvezdu i Partizan posebno može biti interesantno to što Vujović nije samo omladinski projekat. Sa 17 godina već dobija ozbiljnu minutažu u Budućnosti i počeo je da se upisuje u listu strelaca u seniorskoj konkurenciji. Takođe, lako može da postane bonus igrač za budućnost.
Sam Vujović je posle prvenca poručio da mu je pogodak velika motivacija i da veruje da je to tek početak. Uz napomenu da mu je Lionel Mesi uzor.
Ako nastavi ovim tempom, pitanje više neće biti samo koliko može da napravi u Budućnosti, već i ko će prvi iz Srbije krenuti po novog crnogorskog tinejdžerskog bisera.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"Imam srpske korene, trudim se da naučim jezik": Košarkaš Zvezde oduševio "delije"
19. 09. 2026. u 08:43
Preminuo legendarni fudbaler Intera i italijanske reprezentacije
19. 09. 2026. u 08:01
"Ovaj razmaženi dečak..." Nemački klub žestoko isprozivao Lamina Jamala
19. 09. 2026. u 07:27
Hteo Jokićevu pomoć, a onda usledio muk: Amerikanac otkrio šta se dogodilo
19. 09. 2026. u 07:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)