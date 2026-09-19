Svet

NA POMOLU VELIKE PROMENE U RUSIJI Putin naložio razvoj javnog prevoza: Uskoro testiranje bespilotnih vozila za građane

В.Н.

19. 09. 2026. u 13:16

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin naložio je Vladi da pripremi niz mera za razvoj javnog prevoza, uključujući primenu veštačke inteligencije, testiranje bespilotnih vozila i obnovu voznog parka.

НА ПОМОЛУ ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ У РУСИЈИ Путин наложио развој јавног превоза: Ускоро тестирање беспилотних возила за грађане

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Vlada treba da pripremi predloge za obnovu prevoza u novim regionima, kao i mere za smanjenje nedostatka radne snage u transportnom sektoru.

Predviđeno je i usvajanje mape puta za primenu veštačke inteligencije u upravljanju putničkim prevozom, dok bi u četiri regiona trebalo da bude testirana upotreba bespilotnog transporta.

Putin je naložio i povećanje transparentnosti plaćanja prevoza, kao i razmatranje korišćenja platforme „Maks“ i Jedinstvenog biometrijskog sistema za bezgotovinsko plaćanje.

Vlada bi takođe trebalo da izmeni pravila dodele subvencija iz državnog budžeta za obnovu voznog parka.

Nalozi su izdati na osnovu rezultata sednice prezidijuma Državnog saveta, održane 10. avgusta.

(Sputnjik)

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